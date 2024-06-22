У "Резерв+" не буде електронних повісток без ухваленого закону, - Міноборони

Про це в інтерв'ю NV розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

"Наразі згідно з чинним законодавством поняття електронної повістки не існує. В застосунку "Резерв+" немає такого функціонала. Зі свого боку можу сказати, що робота над електронними повістками у Резерв+ зараз не здійснюється", – сказала вона.

Водночас, за словами Черногоренко, ідея електронних повісток можлива лише за умови, якщо від моменту ідеї до моменту ухвалення закону пройдуть абсолютно всі нормотворчі процедури.

"Якщо це буде провалідовано абсолютно всіма ключовими учасниками цього процесу - Міністерством оборони, профільним заступником, Генеральним штабом, Верховною Радою, профільним комітетом тощо", - пояснила заступниця міністра оборони.