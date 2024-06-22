Онлайн-рекрутинг, навчання та електронне скерування на ВЛК: у Міноборони анонсували нові функції у "Резерв+"
У функціоналі мобільного застосунку "Резерв+" невдовзі з'явиться можливість отримати електронне скерування на проходження ВЛК, а також буде запроваджено онлайн-рекрутинг та навчання для військовозобов'язаних
Про це розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в інтерв'ю NV.
За її словами, команда Міноборони вже розробила функціонал, який дозволяє дистанційно виправити дані, не здійснюючи візиту до ТЦК та СП.
Черногоренко зазначила, що надалі у планах додати можливість отримати електронне скерування на проходження ВЛК, запровадити онлайн-рекрутинг, "щоб людина могла подавати своє резюме через додаток до тієї військової частини, яка безпосередньо її цікавить, працювати з тим командиром, з яким вона відчуває себе максимально впевненою та ефективною".
Крім того, посадовиця додає, що невдовзі до "Резерв+" буде додано навчання для військовозобов'язаних.
Заступниця міністра оборони пояснила, що до застосунку хочуть додати всю необхідну інформацію, яка буде корисною людині, щоб підготуватися до служби в лавах ЗСУ.
"Там будуть відеоуроки, тести, потім сертифікати. Фактично вся цифрова команда Міністерства оборони планує створити повністю електронний ТЦК та СП, щоб взаємодія громадянина з цими органами в більшості випадків відбувалася виключно за допомогою смартфону", – підкреслилар Черногоренко.
- Нагадаємо, з 18 червня у мобільному застосунку "Резерв+" став доступний електронний військово-обліковий документ та QR-код для перевірки даних.
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