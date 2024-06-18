У "Резерв+" тепер доступний електронний військово-обліковий документ, - Міноборони

Про це вона написала у Facebook.

"По відчуттях, ніби разом з командою запускаємо майбутнє. Електронний військово-обліковий документ вже доступний в Резерв+. Цифровізація невідворотна", - йдеться у повідомленні.

У додатку зазначається, що відтепер у ньому також доступний QR-код для зручної перевірки даних ТЦК або поліцією.

"Тепер з собою можна не носити паперовий військовий квиток чи загублене приписне свідоцтво", - кажуть розробники.