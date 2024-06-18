У "Резерв+" тепер доступний електронний військово-обліковий документ, - Міноборони
Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко 18 червня повідомила, що тепер у мобільному застосунку "Резерв+" доступний електронний військово-обліковий документ
Про це вона написала у Facebook.
"По відчуттях, ніби разом з командою запускаємо майбутнє. Електронний військово-обліковий документ вже доступний в Резерв+. Цифровізація невідворотна", - йдеться у повідомленні.
У додатку зазначається, що відтепер у ньому також доступний QR-код для зручної перевірки даних ТЦК або поліцією.
"Тепер з собою можна не носити паперовий військовий квиток чи загублене приписне свідоцтво", - кажуть розробники.
- Станом на 17 червня 1,5 млн українців оновили військово-облікові дані за допомогою мобільного застосунку "Резерв+".
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