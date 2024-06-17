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У Резерв+ дані оновили 1,5 млн українців

17 червня, 2024 понедiлок
22:55
Суспільство Резерв+

Станом на понеділок, 17 червня, 1,5 млн українців оновили військово-облікові дані за допомогою мобільного застосунку "Резерв+"

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України. 

Зокрема у відомстві зазначають, що Резерв+ є найпопулярнішим способом оновити дані. 

"Резерв+ залишається найзручнішим способом оновлення даних. Вже 1,5 млн громадян оновили дані через мобільний застосунок. Через ЦНАП - понад 233 тис. оновлень, а через ТЦК та СП - 208 тис. Цифрові інструменти допомагають оновлювати дані з будь-якої локації та розвантажують ТЦК", - каже заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Читайте також: Помилки в "Оберегу", статус "у розшуку": Міноборони відповіло на поширені питання про "Резерв+"

Через мобільний застосунок "Резерв+" оновлюють дані і військовозобов’язані жінки. Це вже зробили 210 тис. українок. 

За кордоном найактивніше оновлюють дані у Польщі, Німеччині, Чехії, Канаді та США.

У Міноборони нагадали, що оновити дані потрібно до 16 липня. Для цього треба завантажити застосунок "Резерв+" в App Store чи Google Play та авторизуватися через Bank ID або звернутись до ТЦК чи ЦНАПу.

  • Станом на 4 червня понад 1,37 млн українців оновили свої військово-облікові дані за допомогою мобільного застосунку "Резерв+".
  • 9 червня речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін заявив, що 18 червня у мобільному застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" з'явиться QR-код.
Теги:
Україна
Міністерство оборони
військові
мобілізація
Війна з Росією
Військові новини
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