У Резерв+ дані оновили 1,5 млн українців

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Зокрема у відомстві зазначають, що Резерв+ є найпопулярнішим способом оновити дані.

"Резерв+ залишається найзручнішим способом оновлення даних. Вже 1,5 млн громадян оновили дані через мобільний застосунок. Через ЦНАП - понад 233 тис. оновлень, а через ТЦК та СП - 208 тис. Цифрові інструменти допомагають оновлювати дані з будь-якої локації та розвантажують ТЦК", - каже заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Читайте також: Помилки в "Оберегу", статус "у розшуку": Міноборони відповіло на поширені питання про "Резерв+"

Через мобільний застосунок "Резерв+" оновлюють дані і військовозобов’язані жінки. Це вже зробили 210 тис. українок.

За кордоном найактивніше оновлюють дані у Польщі, Німеччині, Чехії, Канаді та США.

У Міноборони нагадали, що оновити дані потрібно до 16 липня. Для цього треба завантажити застосунок "Резерв+" в App Store чи Google Play та авторизуватися через Bank ID або звернутись до ТЦК чи ЦНАПу.