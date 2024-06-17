У Резерв+ дані оновили 1,5 млн українців
Станом на понеділок, 17 червня, 1,5 млн українців оновили військово-облікові дані за допомогою мобільного застосунку "Резерв+"
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
Зокрема у відомстві зазначають, що Резерв+ є найпопулярнішим способом оновити дані.
"Резерв+ залишається найзручнішим способом оновлення даних. Вже 1,5 млн громадян оновили дані через мобільний застосунок. Через ЦНАП - понад 233 тис. оновлень, а через ТЦК та СП - 208 тис. Цифрові інструменти допомагають оновлювати дані з будь-якої локації та розвантажують ТЦК", - каже заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
Читайте також: Помилки в "Оберегу", статус "у розшуку": Міноборони відповіло на поширені питання про "Резерв+"
Через мобільний застосунок "Резерв+" оновлюють дані і військовозобов’язані жінки. Це вже зробили 210 тис. українок.
За кордоном найактивніше оновлюють дані у Польщі, Німеччині, Чехії, Канаді та США.
У Міноборони нагадали, що оновити дані потрібно до 16 липня. Для цього треба завантажити застосунок "Резерв+" в App Store чи Google Play та авторизуватися через Bank ID або звернутись до ТЦК чи ЦНАПу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.53 Купівля 40.53Продаж 41.08
- EUR Купівля 43.4Продаж 44.22
- Актуальне
- Важливе