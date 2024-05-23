Помилки в Оберегу, статус "у розшуку": Міноборони відповіло на поширені питання про Резерв+

Пресслужба Міноборони надала роз'яснення щодо найпоширеніших запитань про роботу застосунку та реєстру.

Кому потрібно встановлювати Резерв+

Резерв+ є застосунком для військовозобов'язаних, тому чинним військовослужбовцям, а також жінкам, які не стоять на військовому обліку, не потрібно його завантажувати й оновлювати дані.

Також Міноборони просить громадян віком до 18 та від 60 років не завантажувати застосунок, щоб не створювати зайве навантаження на сервери.

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Чи треба йти до ТЦК після оновлення даних через Резерв+

Якщо людина оновила дані в застосунку Резерв+, вона виконала вимогу закону. Подальша комунікація з ТЦК відбувається у звичайному режимі.

Дані в реєстрі "Оберіг" некоректні, що робити

За наявності помилок у реєстрі людині слід звернутися до ТЦК, у якому вона перебуває на обліку. В Міноборони пояснили наявність помилок людським фактором під час внесення даних операторами.

Статус "у розшуку". Що робити

Якщо після оновлення людиною даних у реєстрі "Оберіг" у неї відображається статус "у розшуку", слід звернутися до ТЦК, у якому вона перебуває на обліку. В Міноборони пояснили, що цей статус присвоюють тим, хто порушив правила військового обліку.

Що робити військовослужбовцям, які виявили у своїх даних статус "у розшуку"

Міноборони пояснює таку ситуацію помилками внаслідок людського фактору.

"Ймовірно, ТЦК не оновив дані, коли ви вступили на службу", - припускає міністерство.

У відомстві запевнили, що команда застосунку налагоджує взаємодію з іншими реєстрами, щоб виключити з обліку всіх військовослужбовців.

"Якщо ви хочете прискорити оновлення інформації щодо себе, зверніться до ТЦК та СП, але це необов'язково", - радить міністерство.

Проблеми з авторизацією в застосунку "Резерв+"

Якщо в перші дні роботи застосунку авторизуватися в ньому не вдалося, Міноборони радить зробити це пізніше.

"Застосунок Резерв+ є найпопулярнішим способом оновлення даних. У десятки разів більше громадян оновлюють дані онлайн, ніж у ТЦК та ЦНАП. Зараз застосунок працює в тестовому режимі. Команда розробників чує ваші звернення та оперативно усуває всі помилки", - пояснило міністерство.

Міноборони нагадало, що оновити дані можна до 16 липня.