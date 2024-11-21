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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Ми не повинні дозволяти казати, що програємо війну без підтримки США, треба шукати варіанти, - Княжицький

Тетяна Нижник
21 листопада, 2024 четвер
23:03
Війна з Росією Микола Княжицький

Зеленський, мабуть, розраховував на те, щоб покласти частину відповідальності за те, що відбувається, зокрема на полі бою, на США

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Таку думку висловив народний депутат України Микола Княжицький в етері "Еспресо".

За його словами, частина цієї відповідальності дійсно лежить на США. Однак президент не повинен був говорити, що Україна може програти у війні проти РФ, якщо США скоротять допомогу Києву.

"Якщо США припинять підтримку України, нам буде складно, і вони нестимуть за це відповідальність. Ми пам'ятаємо, яка була реакція суспільства, зокрема й американського, після того, як американці вивели свої війська з Афганістану. А зараз Трамп, який хоче показати себе сильним політиком і володарем світу, якщо дозволить Росії знищити Україну, нестиме за це відповідальність. Але більша відповідальність лежить на Зеленському, на людях, які за нього голосували, і на кожному з нас. Ми не повинні дозволяти йому так говорити", - сказав Княжицький.

Ми повинні зробити все, щоб не програти війну. Маємо шукати інші варіанти і виходи, хоча буде складно.

"На початку повномасштабного вторгнення нам теж ніхто особливо не допомагав. Трамп дав нам перші "Джавеліни", а після 2014 року, коли війна розпочалася, США не дуже нам допомагали. Збройні сили України стримували ворога. Тому це відповідальність Зеленського зробити все, щоб ми не програли, а не Сполучених Штатів. Якщо треба переконати Сполучені Штати давати зброю, це теж його відповідальність, а також відповідальність всього політичного класу і уряду", - додав нардеп.

Є певний дисонанс між тим, що президент каже про план стійкості, де зазначено, що ми дамо Путіну по зубах, і тим, що якщо не буде американської підтримки, ми програємо війну, зауважив Княжицький.

"Або ми стійкі, або готуємося програти війну. У плані було багато розумних, глибоких і потрібних речей, але також багато того, що в такій ситуації не потрібно говорити. Про дещо не було сказано, і навіть те, про що було сказано, не закладено в бюджет. Це скоріше декларація, яка в багатьох пунктах позитивна і вірна, але не має фактичних підкріплень від влади для її втілення. Тому це поки що просто слова", - резюмував він.

  • Нагадаємо, 19 листопада Зеленський представив план стійкості до 1000-го дня повномасштабного вторгнення РФ.
  • Цього ж дня Зеленський заявив, що у разі ухвалення рішення США скоротити військову допомогу Україні, то країна може програти у війні проти Росії.
     
Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Микола Княжицький
Володимир Зеленський
російська армія
ЗСУ
окуповані території
США
допомога США Україні
зброя для України
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