"Вирішується, хто кого дотисне": Зеленський представив план стійкості до 1000-го дня повномасштабного вторгнення РФ

Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді.

Цей документ, що має 10 ключових пунктів, символізує системний підхід до вирішення критичних питань, з якими стикається Україна.

Основні пункти Плану стійкості:

Єдність. Президент підкреслив, що вибори в умовах війни неможливі згідно з Конституцією. Головний пріоритет — досягнення справедливого миру. План стійкості буде розроблений спільно з громадянським суспільством, бізнесом і експертами.

"Українці виправили історичну помилку поколінь, які боролися заради нашої держави у попередні часи. Ми не втратили єдності, не втратили нашої держави. Ми не стали битись один з одним, конкурувати за Україну, один проти одного. І тому не стали внутрішньо слабкими. І тому Україна може перемогти Росію", - наголосив президент.

За його словами, нинішній етап війни є вирішальним, оскільки зараз "вирішується, хто дотисне: або ми ворога, або ворог нас".

Фронт.Серед новацій — створення посади військового омбудсмена та впровадження нової контрактної системи для військових. Також передбачено збереження чинного вікового порогу мобілізації.

"Міністерство оборони України та військове командування повинні вибрати і призначити військового омбудсмена - особу, яка буде користуватися передусім довірою військових, довірою всього суспільства, і я чекаю цього найближчим часом", - повідомив Зеленський.

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Крім того, Міністерство оборони України та військове командування невдовзі представлять нову систему контрактів про службу в Збройних силах України для громадян, які не досягли віку мобілізації.

"І не потрібно жодних спекуляцій, наша держава не готує зниження мобілізаційного віку на основі нових контрактних підходів. Ми маємо поступово переходити до формування армії більшою мірою завдяки контрактам, а не тільки мобілізації", - наголосив він.

Зброя. План включає амбітні цілі: виробництво 30 тисяч далекобійних дронів та 3 тисяч крилатих ракет у наступному році. Крім того, стартує Технологічна ставка для розвитку інновацій.

"Нам потрібно випереджати Росію у технологіях. Зараз часто ми шукаємо відповіді на їхні вже технологічні рішення. На жаль, але вони в них є. Потрібно, щоб вони шукали відповіді на наші технологічні рішення, і саме це є головною ідеологією пункту "Зброя" в Плані стійкості, заради цього в Україні впроваджується формат технологічної ставки. У цьому форматі на регулярній основі будемо збирати найкращих фахівців та найкорисніші технологічні ідеї", - пояснив президент.

Він зазначив, що перше засідання ставки відбудеться вже на початку грудня.

Економіка. Акцент на локалізації виробництва, дерегуляції, детінізації економіки та створенні безпечних умов для бізнесу.

"Зараз тут, в Україні, попри все, попри війну, попри всі складнощі цієї війни, українська економіка зберігає базову стійкість і потребує нової економічної політики нашої держави. Політики, яка буде базуватися на кількох ключових речах: перше - максимальна підтримка українського підприємництва, локалізація та виробництва саме в Україні. Потрібне розширення доступу українських виробників до ринку публічних закупівель", - підкреслив Зеленський

На його переконання, все, що можна "виробляти в Україні, має вироблятись в Україні". Також потрібне дієве страхування військових ризиків, послідовна дерегуляція, захист свободи підприємництва та поступове зменшення частки перерозподілу ВВП державою.

"Друге - це безпека ведення бізнесу та зниження тиску на бізнес від всіх державних інституцій абсолютно, які контролюють діяльність інших, а не самі створюють додану вартість, сприятливість українській юрисдикції, залучення інвестицій невіддільні від захищеності кожного білого бізнесу в Україні", - додав очільник держави.

За його словами, третє - це чесність у відносинах між державою та бізнесом.

"Ми зацікавлені у максимальній і легальній зайнятості в Україні, це дуже важливо в детінізації. Ми розуміємо, що цього не можна досягти лише силовими заходами, потрібен стимул для детенізації, а не новий тиск, потрібна довіра, якісне, ненадмірне регулювання державою суспільних відносин, і саме така економічна політика може привести Україну до стійкого економічного зростання, достатнього рівня забезпеченості оборонних потреб України і збереження людського капіталу", - наголосив він.

Енергетика. Підготовка до атак на енергосистему та формування плану сталого енергетичного розвитку.

Зеленський заявив, що до кінця року вже будуть підготовлені паспорти енергетичної стійкості наших українських регіонів.

"Це вперше, вперше в Україні, для всіх областей, буде опрацьована основа для можливості витримати всі виклики в енергетиці. Вже в наступному році ми будемо імплементувати паспорти з точки зору генерації електрики і генерації тепла. І це стосується, зокрема, децентралізації нашої генерації. Ми маємо звернути увагу також на управління споживанням енергії в Україні. Підтримка раціональності споживання енергії є обов'язком нашої держави. Ми звикли до терміну такого, як енергоефективність, але маємо також звикнути до того, що заходи з енергоефективності - це не про когось іншого в країні, хтось там відповідальний, ні, це про кожного з нас, це про мене, це про тебе, про всіх нас", - наголосив президент.

Безпека. Модернізація укриттів, встановлення металошукачів у школах і посилення державного кордону.

"Пункт шостий нашого Плану - безпека, саме внутрішня безпека в Україні, безпечний публічний простір та захищеність приватного життя є базовими потребами українців. Я поділив цей пункт на три блоки: Україна сьогодні, Україна повоєнна, Україна сталого та надійного миру", - зауважив він.

Очільник держави зазначив, що Міністерство внутрішніх справ України взаємодіє з іншими інституціями для впровадження нової системи на загальнодержавному рівні: безпечна область, безпечне місто, безпечна громада.

"Максимальний пріоритет - безпека в навчальних закладах, передусім в школах по всій країні, по всій, без виключень, в усіх громадах. Поліцейські в школі - обов'язково, поліцейські в громаді - обов'язково. Люди мають бачити і знати, хто гарантує їм та їхнім дітям безпеку", - заявив Зеленський.

Крім того, цей пункт Плану стійкості передбачає модернізацію стандартів щодо укриттів, реконструкції та будівництва достатньої кількості нових укриттів.

Розвиток громад. Заплановано покращення податкових умов для прифронтових регіонів та зміцнення громад у тилу.

"Наступний пункт Плану стійкості України - це наші громади, стійкі громади. Стійкість всієї нашої держави має базуватись на максимальній ефективності управління в громадах, люди мають відчувати, що громада для них. Ми створили спеціальну інституцію для того, щоб враховувати інтереси кожної громади при ухваленні державних рішень, це конгрес місцевих та регіональних влад", - зазначив Зеленський.

Людський капітал. Питання охоплюють безбар’єрність, реформи релігійного середовища та впровадження множинного громадянства.

"Фактично людський капітал - це про державу, про нашу повагу до кожного й кожної з мільйонів наших людей. Ми повинні створити всі умови для того, щоб українці, де б вони не знаходились, дійсно могли відчувати себе українцями, працювати в Україні, з Україною, для України, зберігати справжній, сильний, емоційний зв'язок з нашою державою, з усією нашою українською нацією, з її досягненнями з її завданнями", - пояснив Зеленський.

Як зазначив президент, в додатках саме до цього пункту Плану стійкості буде опрацьовано політику щодо відновлення, бо "нам потрібне відновлення і не просто тих чи інших об'єктів, а відновлення передусім життя людей".

"Друге - це національний стандарт без бар'єру. Це стосується не тільки інфраструктури. Українська політика цифровізації - це прибирання саме таких бар'єрів, які не просто зменшували доступ різних груп в нашому суспільстві до державних послуг, але й робили Україну більш розділеною. Цифровізація додає Україні рівноправ'я всіх громадян. Ми маємо і будемо це розвивати", - додав він.

Культура. Україна планує організувати "культурний Рамштайн" та стимулювати створення кафедр україністики за кордоном.

"Наступний пункт нашого плану стійкості - культурний суверенітет. Ми опрацьовуємо цей пункт разом з українською культурною спільнотою, коли ми готували концептуальні основи Плану стійкості, провели серію зустрічей із різними українськими діячами. На одній зустрічі було запропоновано формат, який може стати дуже продуктивним, на мій погляд, для оновлення української культурної політики. Фактично було запропоновано зібрати велику культурну коаліцію на регулярній основі, усіх тих, хто має бачення для культурної політики в Україні", - пояснив президент.

Також як в Україні, так і на міжнародному рівні буде реалізовано формат "культурного Рамштайну". Його деталі невдовзі представить міністр культури Микола Точицький.

"Ми реалізуємо це вже в наступному році", - підкреслив Зеленський.

Політика героїв. Реабілітаційні відділення, ветеранські простори та соціальні програми для ветеранів і їхніх родин стануть ключовими напрямами роботи.

"Політика героїв чи не найбільш відповідальний, напевно, пункт з моральної точки зору. Ми всі розуміємо, які речі потрібні: врегулювання переходу з військової служби в статус ветерана, залучення наших ветеранів на державну службу, програми підтримки ветеранів та їхніх сімей, сімей наших воїнів, повна інтеграція ветеранів в суспільне та економічне життя, освіта для наших ветеранів, підтримка в світі в освіті дітей наших воїнів, належна реабілітація після поранень, після полону, належна комунікація із сім'ями полонених воїнів та зниклих безвісті героїв України, належна підтримка. Це повинно дати інституційну гарантію того, що держава та суспільство завжди поруч із ветераном та його сім'єю, і це потрібно повністю системно реалізувати, що вже робиться", - наголосив він.

За словами Зеленського, наразі в кожній кластерній та надкластерній лікарні створюються на сьогодні реабілітаційні відділення та центри ментального здоров'я. У 2025 році амбулаторні реабілітаційне відділення будуть в кожній громаді, де є лікувальний заклад.

Зокрема, з наступного року запускається і додаткова оплата для сімейних лікарів за деклараціями, що укладені саме з нашими ветеранами.

"Друге, завершені підготовчі вже роботи для запуску програми помічника ветерана. Ухвалені необхідні нормативні акти, виділені бюджетні кошти. В наступному році заплановано навчати та оплатити працю 11 000 фахівців із супроводу ветеранів", - зазначив Зеленський.

Як зазначив президент, також щонайменше 80 нових ветеранських просторів будуть побудовані в громадах вже в наступному році.

"Четверте - програми економічної та соціальної підтримки для ветерана, одне з ключових питань - це свій дім", - додав він.

Також з 1 січня нового року діятиме програма підтримки освіти для дітей ветеранів.