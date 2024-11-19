Рада звернулася до світової спільноти у 1000-й день повномасштабного вторгнення РФ
У вівторок, 19 листопада, Верховна Рада України ухвалила звернення до партнерів у зв’язку із тисячним днем з початку повномасштабного збройного вторгнення Росії
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Зазначається, що проголосували 324 депутати.
Від імені українського народу ВРУ закликає парламенти та уряди іноземних держав, міжнародні організації та їхні міжпарламентські асамблеї
- Об’єднатися для відновлення територіальної цілісності України та миру в Європі.
- Збільшити підтримку України й посилити тиск на РФ через військові, політико-дипломатичні та економічні механізми.
- Посилити санкції проти Росії, зокрема в енергетичному секторі.
- Засудити порушення РФ міжнародного гуманітарного права та злочини проти людяності.
- Виконати резолюцію МАГАТЕ щодо безпеки українських АЕС.
- Сприяти арешту Володимира Путіна за воєнні злочини.
- Підтримати політичну ізоляцію РФ в міжнародних організаціях.
- Засудити постачання озброєння Іраном та Північною Кореєю до Росії.
- Посилити міжпарламентське співробітництво для притягнення РФ до відповідальності.
- Прискорити надання Україні систем протиповітряної оборони та інвестицій в оборонну промисловість.
- Збільшити фінансову допомогу Україні та підтримку відновлення економіки.
- Підтримати відновлення енергетичних об’єктів в Україні.
- Продовжити гуманітарну ініціативу "Зерно з України".
- Забезпечити допомогу для відновлення доступу до медицини, освіти та робочих місць.
- Сприяти звільненню військовополонених і поверненню депортованих дітей.
- Надати Україні далекобійну зброю для захисту від атак РФ.
- Підтримати Формулу миру і План перемоги президента України.
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