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Байден узгодив із Трампом дозвіл на застосування ATACMS, - офіцер ЗСУ Лапін

Марина Клюєва
20 листопада, 2024 середа
20:43
Світ Дональд Трамп і Джо Байден

Cпецпризначенець, офіцер ЗСУ, народний депутат VIII скликання Ігор Лапін вважає, що президент США Джо Байден не надав би дозвіл на далекобійність, не узгодивши його зі своїм наступником Дональдом Трампом

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Справа в тому, що від США залежали ці дозволи з двох позицій. Перша позиція - це наведення, системи наведення з використанням супутників американських. Вибачте, при всій повазі, але супутник Притули не вирішить такі завдання. І друга позиція - це все-таки посилення переговорних моментів для України. Справа в тому, що усі зараз говорять, що Сполучені Штати Америки, Трамп - новообраний президент - сказав, що скоро буде зупинка, заморозка, як би там ми не називали. Але для того, щоб всадити Путіна, ми завжди казали: "А що Путін на це відповів, він готовий?" А Путін каже: "Стамбульські соглашенія, денацифікація, целі СВО", ми всі цю дурню чули неодноразово. Тим більше, нащо Путіну сідати за стіл переговорів, якщо у нього фронт рухається на захід, а не на схід. Всадити його може що - або якби фронт рухався на схід, а ми наступали, це одна історія; або друге - економіка Росії вмерла. Або внутрішні процеси там, боротьба поневолених народів всередині, розрив Росії. Ну, зрозуміло, тоді він переживав би за щось", - сказав він. 

На думку Ігоря Лапіна, західні партнери таким рішенням посилили переговорні позиції України.

"Питання - надання Україні можливостей, а вже скільки ми їх використаємо - це вже питання іншого ґатунку. Так би мовити, замість нас західні партнери, американці, посилили наші переговорні позиції. Оце єдиний алгоритм, який може виправдати те, що якимось чином буде здійснено тиск на Путіна. І от саме маючи якусь зброю, тоді ми можемо сказати, що у нас теж є якась там сильна позиція. Я не буду зараз хвалити чи критикувати виступ президента у парламенті, але він теж розповідав про 3 тисячі ракет, 30 тисяч дальнього радіуса дії дронів. Це все буде колись, якщо гроші не вкрадуть", - вважає офіцер ЗСУ. 

Військовий зауважив, що, попри "виборчі крики", для американців важливо не підставити свого наступника. 

"А от що стосується заяви Трампа, що він прийде на посаду і мало не за першу добу припинить вогонь і так далі, йому треба мати якийсь аргумент. Тому я не думаю, що Байден робив цю заяву і цей дозвіл, не узгодивши позицію в контексті перемовин з Трампом, з яким вони зустрічались напередодні - наголошую, щодо плавної передачі влади. Розумієте, політичні заяви, виборчі крики - це одна історія, але Америка для них понад усе. І для них це дуже важлива історія - не підставити свого наступника, тому що знову ж таки Америка для них понад усе, а не Україна. Тому я думаю, це було узгоджено", - зазначив він.

  • Увечері 17 листопада з'явилася інформація, що президент Сполучених Штатів Джо Байден дозволив Україні завдавати ударів по території Росії за допомогою американських далекобійних ракет.
  • 18 листопада повідомлялось, що рішення Байдена дозволити Україні бити далекобійними ракетами ATACMS в глиб території Росії стосується лише Курської області.
  • У ніч на 19 листопада підрозділи Збройних сил України завдали вогневого ураження по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області РФ. За інформацією ЗМІ, під час атаки Україна вперше використала ATACMS.
  • Україна атакувала склад боєприпасів у РФ вісьмома ATACMS: росіянам вдалося перехопити дві далекобійні ракети.
  • 20 листопада стало відомо, що лідер Республіканської партії в Сенаті США офіційно підтвердив рішення Білого дому скасувати обмеження для України на удари далекобійними ракетами ATACMS по цілях у Росії.
Теги:
Новини
Україна
зброя
Джо Байден
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
допомога Україні
підтримка України
допомога США Україні
зброя для України
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