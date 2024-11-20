Республіканці в Сенаті США підтвердили скасування обмежень для України на удари ракетами ATACMS по цілях у РФ
Лідер Республіканської партії в Сенаті США офіційно підтвердив рішення Білого дому скасувати обмеження для України на удари далекобійними ракетами ATACMS по цілях у Росії
Про це пише Укрінформ.
"Нарешті, із запізненням, вони (в адміністрації Байдена – ред.) вчора зробили те, що я і спікер пропонували їм зробити шість місяців тому", - заявив у вівторок, 19 листопада, лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл.
Він уточнив, що має на увазі застосування українськими силами ракет ATACMS "так, як вони вважають за потрібне, щоби це допомогло їм виграти війну".
Лідер республіканців розкритикував адміністрацію Білого дому, заявивши, що вона діє "надто повільно, якщо дійсно хоче допомогти Україні перемогти".
Однак Макконнелл зауважив, що "відчув полегшення" від того, що діюча заборона на застосування ATACMS була "скинута з плечей" українців.
"Але це слід було зробити ще кілька місяців тому",- наголосив він.
- Увечері 17 листопада з'явилася інформація, що президент Сполучених Штатів Джо Байден дозволив Україні завдавати ударів по території Росії за допомогою американських далекобійних ракет.
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- У ніч на 19 листопада підрозділи Збройних сил України завдали вогневого ураження по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області РФ. За інформацією ЗМІ, під час атаки Україна вперше використала ATACMS.
- Україна атакувала склад боєприпасів у РФ вісьмома ATACMS: росіянам вдалося перехопити дві далекобійні ракети.
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