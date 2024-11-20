Республіканці в Сенаті США підтвердили скасування обмежень для України на удари ракетами ATACMS по цілях у РФ

Про це пише Укрінформ.

"Нарешті, із запізненням, вони (в адміністрації Байдена – ред.) вчора зробили те, що я і спікер пропонували їм зробити шість місяців тому", - заявив у вівторок, 19 листопада, лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл.

Він уточнив, що має на увазі застосування українськими силами ракет ATACMS "так, як вони вважають за потрібне, щоби це допомогло їм виграти війну".

Лідер республіканців розкритикував адміністрацію Білого дому, заявивши, що вона діє "надто повільно, якщо дійсно хоче допомогти Україні перемогти".

Однак Макконнелл зауважив, що "відчув полегшення" від того, що діюча заборона на застосування ATACMS була "скинута з плечей" українців.

"Але це слід було зробити ще кілька місяців тому",- наголосив він.