Кремль заявив, що попередив США про удар ракетою нового типу, Білий дім - що повідомив Україні та союзникам
Росія незадовго до запуску балістичної ракети середньої дальності "Орешнік" по Дніпру попередила США про удар
Про це повідомив американський посадовець на брифінгу, передає Reuters, речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр, а також речник російського диктатора Дмитро Пєсков.
За словами посадовця США, Вашингтон був попередньо поінформований про удар "Орешніка" по Дніпру.
Цю інформацію підтвердила речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр, передає кореспондент "Голосу Америки" Остап Яриш.
"Ми попередили Україну та наших близьких союзників за кілька днів заздалегідь, щоб допомогти їм підготуватись", - сказала вона на брифінгу.
Водночас речник очільника Кремля Володимира Путіна Дмитро Пєсков розповів ТАСС, що РФ поінформувала Штати про пуск "Орешніка" за лінією "Російського національного центру зі зменшення ядерної небезпеки".
"Попередження було направлене в явочному автоматичному режимі за 30 хвилин до пуску", - додав він.
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