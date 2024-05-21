У застосунку "Резерв+" успішно авторизувалися понад мільйон користувачів

Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко.

Окрім мільйона успішних авторизацій вона розповіла, що зафіксовано 700 тис. успішних оновлень даних онлайн.

"Це в десятки разів більше, ніж в ЦНАП та ТЦК разом взятих", - написала вона.

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За кількістю оновлень після України найбільше зафіксовано у:

Польщі – 1727;

Німеччині – 1369;

Канаді – 443.

Також Черногоренко зазначила, що Резерв= користуються навіть у Антарктиді.

"Маємо вже три успішних оновлення даних з південної полярної області Землі", - написала вона та додала, що скоро у застосунку з’являться нові сервіси.