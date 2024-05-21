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У застосунку "Резерв+" успішно авторизувалися понад мільйон користувачів

21 травня, 2024 вiвторок
16:55
Суспільство Резерв+

Станом на вівторок, 21 травня, за три дні існування мобільного застосунку "Резерв+" у ньому успішно авторизувались понад мільйон користувачів

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Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко.

Окрім мільйона успішних авторизацій вона розповіла, що зафіксовано 700 тис. успішних оновлень даних онлайн.

"Це в десятки разів більше, ніж в ЦНАП та ТЦК разом взятих", - написала вона.

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За кількістю оновлень після України найбільше зафіксовано у:

  • Польщі – 1727;
  • Німеччині – 1369;
  • Канаді – 443.

Також Черногоренко зазначила, що Резерв= користуються навіть у Антарктиді.

"Маємо вже три успішних оновлення даних з південної полярної області Землі", - написала вона та додала, що скоро у застосунку з’являться нові сервіси.

  • 20 травня у Міністерстві оборони України відповіли на поширені питання щодо мобільного застосунку для військовозобов’язаних "Резерв+".
  • 21 травня речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін розповів, як працівники територіальних центрів комплектування зможуть перевіряти оновлення даних у системі Резерв+ до того, як у ній з’являться QR-коди.
Теги:
Україна
Міністерство оборони
мобілізація
Війна з Росією
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