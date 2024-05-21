У застосунку "Резерв+" успішно авторизувалися понад мільйон користувачів
Станом на вівторок, 21 травня, за три дні існування мобільного застосунку "Резерв+" у ньому успішно авторизувались понад мільйон користувачів
Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко.
Окрім мільйона успішних авторизацій вона розповіла, що зафіксовано 700 тис. успішних оновлень даних онлайн.
"Це в десятки разів більше, ніж в ЦНАП та ТЦК разом взятих", - написала вона.
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За кількістю оновлень після України найбільше зафіксовано у:
- Польщі – 1727;
- Німеччині – 1369;
- Канаді – 443.
Також Черногоренко зазначила, що Резерв= користуються навіть у Антарктиді.
"Маємо вже три успішних оновлення даних з південної полярної області Землі", - написала вона та додала, що скоро у застосунку з’являться нові сервіси.
- 20 травня у Міністерстві оборони України відповіли на поширені питання щодо мобільного застосунку для військовозобов’язаних "Резерв+".
- 21 травня речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін розповів, як працівники територіальних центрів комплектування зможуть перевіряти оновлення даних у системі Резерв+ до того, як у ній з’являться QR-коди.
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