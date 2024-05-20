Чи потрібен жінкам Резерв+, що означає статус "у розшуку": в Міноборони відповіли на поширені запитання щодо застосунку

Відповідний допис на своїй Facebook-сторінці оприлюднила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко.

Вона зазначила, що служба підтримки відомства постійно опрацьовує звернення, розібрали вже понад 4 тис.

Зокрема вона пояснила, що робити військовослужбовцям, які мають статус "у розшуку" в Резерв+, чому застосунок недоступний за кордоном, чи треба невійськовозобов'язаним жінкам завантажувати Резерв+, та чому дані в застосунку неправильні та містять помилки.

Що робити військовослужбовцям, які мають статус "у розшуку" в Резерв+? Чому так?

Військовослужбовцям не потрібно оновлювати дані щодо себе, адже вони не стоять на військовому обліку, тому не можуть порушувати його правила.

Якщо військовий все ж завантажив Резерв+ і побачив статус "у розшуку", це означає, що ТЦК не встиг оцифрувати його дані.

"Ви або ж найближчі члени родини можуть звернутися до територіального центру і надати необхідні документи – паспорт, податковий номер, військовий квиток та довідку про зачислення на військову службу", - зазначила Черногоренко.

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Чому застосунок недоступний за кордоном?

Маркетам для встановлення застосунків потрібно кілька днів для обробки будь-яких змін, тому Резерв+ поки може бути недоступним у деяких країнах. Як зазначили в Міноборони, команда розв'язує це питання і найближчими днями застосунок буде доступним на Android та iOS.

Чи треба невійськовозобов'язаним жінкам завантажувати Резерв+?

"Ні. Ми дуже просимо усіх, хто не є військовозобов'язаними, призовниками та резервістами, не завантажувати застосунок. Ми розуміємо, що зараз є величезна цікавість до продукту. Але кількість запитів на авторизацію є рекордною. Тому це може спричиняти зайве навантаження на сервери та збої", - наголошують у відомстві.

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Чому дані в застосунку неправильні та містять помилки?

Заступниця міністра оборони зазначає, що Резерв+ забезпечує прозорість та відкритість щодо даних, які знає держава про особу, які містяться в реєстрі Оберіг. Помилки виникають як наслідок людського фактора, коли інформацію з паперових карток вручну переносили до реєстру. У такому разі радять звернутися у свій ТЦК, щоб виправити помилки.