Міноборони: за два дні роботи Резерв+ свої дані оновили 260 тисяч українців
Станом на понеділок, 20 травня, за два дні існування мобільного застосунку Резерв+ військово-облікові дані оновили вже 260 тисяч військовозобов'язаних українців
Про це заявив речник міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі каналу "Київ 24".
"Якщо говорити про застосунок Резерв+, сервіс, який запустився 18 травня й одразу ж викликав ажіотаж, то там близько 260 000 українців уточнили свої дані, фактично оновили свої дані", - сказав він.
Читайте також: Набув чинності новий закон про мобілізацію: все, що варто знати про нововведення
За словами Лазуткіна, через Резерв + облікові дані уточнило у 80 разів більше людей, ніж через ЦНАПи і ТЦК, хоча щодо останнього немає остаточних даних, оскільки "процес постійно триває".
Речник Міноборони додав, що загалом у застосунку авторизувалися вже 600 тисяч українців, які перебувають як в Україні, так і за кордоном.
- За перший день після запуску мобільного застосунку Резерв+ там авторизувалися щонайменше 150 тис. людей, ще сотні тисяч запитів – перебували у черзі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.43 Купівля 39.43Продаж 39.97
- EUR Купівля 42.73Продаж 43.45
- Актуальне
- Важливе