Щонайменше 150 тис. людей авторизувалися у Резерв+, - Міноборони

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"Станом на зараз 150 000 громадян вже успішно авторизувалися у застосунку Резерв+. І ще сотні тисяч запитів – у черзі", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що застосунок захищений від DDOS-атак та намагань ворога його зламати, тому функція авторизації може працювати не у всіх одночасно.

"Технічна команда працює 24/7, виправляє всі помилки та реагує на зауваження. Дякуємо, що показуєте приклад відповідальності! Та нагадуємо, що термін для оновлення даних – 60 днів, тож виконати обов’язок встигнуть всі", - додали у Міністерстві.