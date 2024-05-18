Щонайменше 150 тис. людей авторизувалися у Резерв+, - Міноборони
Станом на ранок суботи, 18 травня, після запуску мобільного застосунку Резерв+ щонайменше 150 тис. людей авторизувалися, ще сотні тисяч запитів – у черзі
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
"Станом на зараз 150 000 громадян вже успішно авторизувалися у застосунку Резерв+. І ще сотні тисяч запитів – у черзі", - йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що застосунок захищений від DDOS-атак та намагань ворога його зламати, тому функція авторизації може працювати не у всіх одночасно.
"Технічна команда працює 24/7, виправляє всі помилки та реагує на зауваження. Дякуємо, що показуєте приклад відповідальності! Та нагадуємо, що термін для оновлення даних – 60 днів, тож виконати обов’язок встигнуть всі", - додали у Міністерстві.
- Міністерство оборони України з 18 травня запускає мобільний застосунок Резерв+, через який військовозобов'язані, призовники та резервісти зможуть оновити свої облікові дані.
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