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Міноборони: представникам ТЦК можна буде показати свій статус в додатку Резерв+

21 травня, 2024 вiвторок
08:48
Війна з Росією

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін розповів, як працівники територіальних центрів комплектування зможуть перевіряти оновлення даних у системі Резерв+ до того, як у ній з’являться QR-коди

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Про це він розповів в інтерв'ю Radio NV.

"Людина може продемонструвати, що вона вже оновила свої дані, це показує застосунок. Просто показуєш, що ти оновив свої дані після 18 травня і виконав норму закону", - сказав Лазуткін.

Речник додав, що у застосунку буде формуватися електронний ВОД (військово-обліковий документ — ред.), впродовж місяця він має з’явитися з QR-кодом.

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"Якщо можна проводити якісь паралелі, це буде щось подібне до того, що ми можемо бачити в Дії, де людина може показати свої водійські права чи паспорт у смартфоні. Так само буде з Резерв+ і ВОД буде там", - наголосив він.

Водночас Лазуткін наголосив на тому, що не можна запобігти тому, що на місцях можуть виникати якісь ексцеси.

"Ми знаємо, після 18 травня представники ТЦК, поліції та прикордонної служби можуть перевіряти ВОД  і їх треба мати при собі. Водночас усі вони мають бути проінструктовані. Сподіваємося, таких випадків або не буде, або буде дуже мало", - підсумував речник.

  • Раніше Лазуткін заявив, що українці, що визнані обмежено придатними, протягом 9 місяців повинні пройти повторну військово-лікарську комісію
Теги:
Україна
Міністерство оборони
мобілізація
Військові новини
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