Міноборони: представникам ТЦК можна буде показати свій статус в додатку Резерв+

Про це він розповів в інтерв'ю Radio NV.

"Людина може продемонструвати, що вона вже оновила свої дані, це показує застосунок. Просто показуєш, що ти оновив свої дані після 18 травня і виконав норму закону", - сказав Лазуткін.

Речник додав, що у застосунку буде формуватися електронний ВОД (військово-обліковий документ — ред.), впродовж місяця він має з’явитися з QR-кодом.

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"Якщо можна проводити якісь паралелі, це буде щось подібне до того, що ми можемо бачити в Дії, де людина може показати свої водійські права чи паспорт у смартфоні. Так само буде з Резерв+ і ВОД буде там", - наголосив він.

Водночас Лазуткін наголосив на тому, що не можна запобігти тому, що на місцях можуть виникати якісь ексцеси.

"Ми знаємо, після 18 травня представники ТЦК, поліції та прикордонної служби можуть перевіряти ВОД і їх треба мати при собі. Водночас усі вони мають бути проінструктовані. Сподіваємося, таких випадків або не буде, або буде дуже мало", - підсумував речник.