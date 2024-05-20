Обмежено придатні знову мають пройти ВЛК, - Міноборони

Про це повідомив речник Міністерства оборони, старший лейтенант Дмитро Лазуткін.

"Громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до 4 травня 2024 року протягом 9 місяців підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності", - сказав він.

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Речник додав, що автоматичне переведення до категорії придатних чи непридатних не передбачене, це питання вирішує виключно військово-лікарська комісія.