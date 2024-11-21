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Російський виробник алмазів "Алроса" анонсував зупинку низки шахт і скорочення працівників

Катерина Ганжа
21 листопада, 2024 четвер
22:48
Світ Алроса

Російська алмазодобувна компанія "Алроса" планує зменшити витрати на працівників і видобуток через кризу у сфері. Також вона збирається призупинити розробку найменш рентабельних родовищ

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Про це заявив очільник компанії Павло Мариничев, передає The Moscow Times.

"Галузь зараз переживає чергову кризу. Ця криза досить глибока. Якщо подивитися на тривалість, то вже другий рік поспіль ми фіксуємо незмінне зниження цін. Ми зараз, звичайно, в такому досить непростому стані перебуваємо… І наше завдання, звичайно, – пережити, перечекати цей період, дочекатися, коли ціни знову зростатимуть", – зазначив Мариничев.  

За його словами, компанія оптимізує плани з видобутку гірничої маси наступного року, після рекордного 2024 року, що загалом позначиться на алмазному видобутку.  

Зазначається, що "Алроса" призупинить частину найменш рентабельних родовищ, але поверне їх у роботу при відновленні ринків.

"Окремі ділянки, які менш рентабельні, які знаходяться на граничному значенні рентабельності, вони можуть бути схильними до призупинення в цей кризовий період", – зазначив Мариничев.  

Окрім того, як пишуть у виданні, "Алроса" скоротить фонд оплати праці на 10%. Це зроблять за рахунок оплати керівників службовців, запровадження неповного робочого дня, відпусток власним коштом тощо. Чисельність персоналу також буде знижена, розповів Мариничев, втім не розповів, на скільки.  

Також компанія "зменшить активність" щодо низки інвестиційних проєктів, уповільнивши реалізацію частини проєктів розвитку, але не відмовляється від жодного з них.

Мариничев зауважив, що компанія накопичила фінансову подушку, аби пережити кризу. Також вона розраховує на можливу підтримку держави у формі закупівлі алмазів у держфонд за потреби.  

  • ЄС наклав санкції на найбільшу компанію РФ із видобутку алмазів "Алроса" та її гендиректора Мариничева. 
  • Після введення санкцій прибуток російської алмазодобувної компанії "Алроса"  впав майже на 50%.
Теги:
Новини
Росія
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