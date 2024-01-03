ЄС наклав санкції на найбільшу компанію РФ із видобутку алмазів "Алроса" та її гендиректора Мариничева
Європейський Союз у середу, 3 січня, додав до санкційного списку компанію "Алроса", яка забезпечує понад 90% усього російського видобутку алмазів, та її гендиректора Павла Мариничева
Про це йдеться на сайті Ради ЄС.
"Нові санкційні списки стосуються компанії ПАТ "Алроса" та її генерального директора Павла Олексійовича Мариничева. ПАТ "Алроса" є найбільшою алмазодобувною компанією у світі, яка належить російській державі та на яку припадає понад 90% всього російського видобутку алмазів, і компанія є важливою частиною економічного сектору, що забезпечує значні доходи уряду Російської Федерації", - йдеться у заяві Ради ЄС.
Як зазначено у повідомленні, санкції були запроваджені, оскільки діяльність компанії та її керівника підриває або загрожує територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. Вони доповнюють 12-пакет економічних санкцій ЄС проти РФ, які місять заборону на імпорт російських алмазів.
- 18 грудня Європейський Союз затвердив 12-й санкційний пакет проти РФ. У ньому міститься заборона на прямий або непрямий імпорт, купівлю або передачу алмазів із Росії.
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