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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Після введення санкцій прибуток найбільшого виробника алмазів у РФ впав майже на 50%

Після введення санкцій прибуток найбільшого виробника алмазів у РФ впав майже на 50%

29 лютого, 2024 четвер
03:15
Війна з Росією Санкції на алмази

Російська алмазодобувна держкомпанія "Алроса" різко погіршила фінансові показники за півріччя – чистий прибуток впав на 47%

Про це компанія повідомила у звіті з МСФЗ, пише The Moscow Times.

Показники компанії за друге півріччя пішли у піке: виручка впала на 29% (до першого півріччя), операційний прибуток – на 55%, а чистий прибуток – на 47%.

"На 61% зросли запаси алмазів. Поки що працюють на склад", – пише професор ВШЕ Євген Коган, зазначивши, що торік компанія припиняла продажі.

У річному вираженні результати виглядають краще: виторг виріс на 9% (322,6 млрд руб), чистий прибуток впав на 15% (85,2 млрд руб).

"Алроса" в 2022 році потрапила під санкції США і перестала розкривати дані продажів. Голова компанії Павло Мариничев наприкінці 2023 року оцінив видобуток Алроси торік у 34,6 млн каратів алмазів, що на 2,8% нижче за рівень 2022 року.

  • Країни G7 заборонили прямий імпорт алмазів із РФ із січня 2024 року, а з березня вирішили запровадити поетапне ембарго на постачання оброблених у третіх країнах алмазів російського походження. У січні 2024 року компанія була включена до блокуючого списку санкцій ЄС і потрапила під санкції Швейцарії. Алроса повідомила у звіті, що не сумнівається у тому, що продовжуватиме свою діяльність протягом як мінімум року.
  • Перед тим, 18 грудня, Європейський Союз затвердив 12-й санкційний пакет проти РФ. У ньому міститься заборона на прямий або непрямий імпорт, купівлю або передачу алмазів із Росії. 

Теги:
Економіка
санкції проти Росії
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