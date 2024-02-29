Після введення санкцій прибуток найбільшого виробника алмазів у РФ впав майже на 50%

Про це компанія повідомила у звіті з МСФЗ, пише The Moscow Times.

Показники компанії за друге півріччя пішли у піке: виручка впала на 29% (до першого півріччя), операційний прибуток – на 55%, а чистий прибуток – на 47%.

"На 61% зросли запаси алмазів. Поки що працюють на склад", – пише професор ВШЕ Євген Коган, зазначивши, що торік компанія припиняла продажі.

У річному вираженні результати виглядають краще: виторг виріс на 9% (322,6 млрд руб), чистий прибуток впав на 15% (85,2 млрд руб).

"Алроса" в 2022 році потрапила під санкції США і перестала розкривати дані продажів. Голова компанії Павло Мариничев наприкінці 2023 року оцінив видобуток Алроси торік у 34,6 млн каратів алмазів, що на 2,8% нижче за рівень 2022 року.