Україна використовуватиме надані США протипіхотні міни лише на власній території, - Пентагон

Про це заявила заступниця речника голови Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу.

За словами спікерки, "українці дали нам свої запевнення, що вони збираються використовувати їх (протипіхотні міни, - ред.) лише в Україні".

"Ми пропонуємо - різні варіанти типу мін. Я просто не збираюся вдаватися в додаткові подробиці", - зазначила Сінгх.

Заступниця речника Пентагону додала, що причина, чому США надають протипіхотні міни Україні, полягає в тому, що "поле бою та боротьба змінилася" в контексті триваючої війни РФ проти України, і Вашингтон реагує та це в плані надання допомоги ЗСУ.

"Росія змінила свою тактику. Отже, вони не ведуть (наступи, - ред.) своїми механізованими силами", - розповіла Сінгх.