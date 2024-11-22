Україна використовуватиме надані США протипіхотні міни лише на власній території, - Пентагон
У міноборони США запевнили, що Сили оборони України використовуватимуть надані Вашингтоном протипіхотні міни лише на власній території
Про це заявила заступниця речника голови Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу.
За словами спікерки, "українці дали нам свої запевнення, що вони збираються використовувати їх (протипіхотні міни, - ред.) лише в Україні".
"Ми пропонуємо - різні варіанти типу мін. Я просто не збираюся вдаватися в додаткові подробиці", - зазначила Сінгх.
Заступниця речника Пентагону додала, що причина, чому США надають протипіхотні міни Україні, полягає в тому, що "поле бою та боротьба змінилася" в контексті триваючої війни РФ проти України, і Вашингтон реагує та це в плані надання допомоги ЗСУ.
"Росія змінила свою тактику. Отже, вони не ведуть (наступи, - ред.) своїми механізованими силами", - розповіла Сінгх.
- Президент США Джо Байден дозволив надати Україні протипіхотні міни. Очільник Пентагону Ллойд Остін пояснив, що відповідне рішення ухвалили через зміну тактики РФ на фронті.
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