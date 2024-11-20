Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Байден дозволив передачу протипіхотних мін Україні, - The Washington Post

Байден дозволив передачу протипіхотних мін Україні, - The Washington Post

Ксенія Золотова
20 листопада, 2024 середа
04:29
Війна з Росією міни

Президент США Джо Байден дозволив надати Україні протипіхотні міни

Зміст

Про це пише The Washington Post з посиланням на двох американських чиновників.

Видання зазначає, що це частина серії невідкладних дій, які адміністрація Байдена вживає, щоб допомогти Києву у боротьбі.

Доставка протипіхотних мін в Україну є потенційно суперечливою, адже понад 160 країн підписали міжнародну угоду, яка забороняє їх використання, зазначаючи, що невибіркова зброя може завдати серйозної шкоди цивільному населенню.

Адміністрація Байдена глибоко стурбована нападами Росії на лінію фронту в Україні протягом останніх тижнів і бачить нагальну потребу притупити прогрес, заявили чиновники. За словами офіційних осіб, Пентагон вважає, що надання мін є одним з найбільш корисних кроків, які адміністрація Байдена може зробити, щоб уповільнити атаку Росії.

Читайте також: Зміна правил гри: чому Байден дозволив Україні удари ATACMS по РФ та коли очікувати результату. Пояснюємо

Один чиновник сказав, що тип протипіхотної міни є "нестійким", що означає, що міни самознищуються або втрачають заряд батареї, щоб зробити їх неактивними, зменшуючи небезпеку для цивільного населення. Чиновник зазначив, що українські політики зобов’язалися не розміщувати міни в густонаселених районах.

Натомість експерти з контролю над озброєннями заявили, що навіть нестійкі міни становлять загрозу для цивільних.

"Росія атакує українські лінії на сході хвилями військ, незважаючи на втрати, які вони зазнають. Тож українці, очевидно, зазнають збитків, і більше міст і міст ризикують впасти. Ці міни були зроблені спеціально для боротьби саме з цим. Коли вони використовуються разом з іншими боєприпасами, які ми вже надаємо Україні, мета полягає в тому, щоб вони сприяли більш ефективному захисту", — сказав один із чиновників.

За словами одного з чиновників, використання мін буде обмежено територією України, зосереджуючись, як очікується, на сході. 

  • Увечері 17 листопада з'явилася інформація, що президент Сполучених Штатів Джо Байден дозволив Україні завдавати ударів по території Росії за допомогою американських далекобійних ракет.
  • 18 листопада повідомлялось, що рішення Байдена дозволити Україні бити далекобійними ракетами ATACMS вглиб території Росії стосується лише Курської області.
  • У ніч на 19 листопада підрозділи Збройних сил України завдали вогневого ураження по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області РФ. За інформацією ЗМІ, під час атаки Україна вперше використала ATACMS.
  • Україна атакувала склад боєприпасів у РФ вісьмома ATACMS: росіянам вдалося перехопити дві далекобійні ракети.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Джо Байден
США
допомога США Україні
зброя для України
Читайте також:
Дональд Трамп
Автор Антін Борковський
17 листопада, 2024 неділя
Багато планів Трампа будуть зруйновані в найближчі місяці під впливом непередбачуваних обставин, - британський експерт Грант
Дональд Трамп
Автор Ксенія Золотова
18 листопада, 2024 понедiлок
Трамп підтвердив намір оголосити надзвичайний стан у США та залучити військових для масової депортації, - Newsweek
Дональд Трамп-молодший
Автор Світлана Кравченко
18 листопада, 2024 понедiлок
Син Трампа назвав "імбецилами" тих, хто дозволив Україні бити ракетами вглиб Росії
  • USD 41.17
    Купівля 41.17
    Продаж 41.66
  • EUR
    Купівля 43.49
    Продаж 44.17
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
20 листопада
04:39
Оновлено
ппо
Росія атакувала Україну "шахедами" та ракетами: у Києві лунали вибухи
03:39
посольство росії в Берліні
"Taurus - зараз!": перед посольством РФ у Берліні активісти вийшли на мітинг в 1000-й день повномасштабного вторгнення РФ
02:24
ХАМАС напав на Ізраїль
США наклали нові санкції на високопоставлених чиновників ХАМАСу
01:27
Центробанк Росії
"Рекордний рівень безробіття": голова Центробанку РФ заявила про вичерпання майже всіх ресурсів російської економіки
01:07
Metallica опублікувала відео, де військовий Сил Оборони грає їх хіт "Nothing Else Matters" на кобзі
00:46
окупанти Маріуполь
DeepState: росіяни окупували Нову Іллінку, а також просунулися на Курахівському й Торецькому напрямках
00:32
Сенат США
Республіканці в Сенаті США підтвердили скасування обмежень для України на удари ракетами ATACMS по цілях у РФ
00:17
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 130 боєзіткнень. Найгарячіше на Покровському та Курахівському напрямках
00:11
атака дронів на Москву
Ввечері Росію атакують дрони: два нібито збили у Московській області
00:03
Інфографіка
Збірна України з футболу, Ліга націй
Ліга націй: який вигляд має підсумкова таблиця групи України. Що чекає на збірну далі
2024, вiвторок
19 листопада
23:48
Домінік Собослай, збірна Угорщини, Ліга націй
Ліга націй: результати усіх матчів 19 листопада
23:37
Олександр Зінченко, Роман Яремчук та Юхим Конопля (зліва - направо), Албанія - Україна
Албанія - Україна 1:2: онлайн-трансляція вирішального матчу Ліги націй
23:37
Олександр Зінченко, Албанія - Україна
Збірна України перемогла Албанію у Лізі націй
23:26
Андрій Сибіга
Винагорода Росії новими територіями не відновить мир, - Сибіга
23:21
Хосеп Гвардіола
Гвардіола визначився зі своїм майбутнім у "Манчестер Сіті"
23:00
Оновлено
Протести у Грузії
У Тбілісі протестувальники знову встановлюють намети після того, як поліція знесла наметове містечко і затримала кількох людей
22:59
Ендрік, Реал, Ла Ліга
Новий тренер "Роми" забажав підписати у конкуренцію до Довбика юного таланта з "Реала"
22:33
світло
На Одещині після кількох днів блекауту запроваджують графіки відключень
22:33
Ексклюзив
Дмитро Разумков
Влада думає про вибори ще з осені 2022 року, - нардеп Разумков
22:15
Держдума Росії
Держдума РФ дозволила списувати кредити до 10 млн рублів учасників війни проти України
21:50
Ексклюзив
Володимир Зеленський у Верховній Раді
Не відчувається розуміння владою своїх дій, - політолог Розумний про плани від Зеленського
21:49
РФ перехопила дві з восьми ракет ATACMS, випущених Україною, - Reuters
21:26
Ексклюзив
"ТЦК - це досі єдиний вхід у військо": головний сержант 4 Центру рекрутингу Сил ТРО ЗСУ Семирог-Орлик про плани Міноборони замінити ТЦК
21:18
Реджеп Тайїп Ердоган
"Це непозитивні події": Ердоган про дозвіл Україні на удари ATACMS по РФ
20:57
Саміт ЄС, Жозеп Боррель
Боррель заявив, що "не бачить звʼязку" між дозволом США на далекобійні удари по РФ та загрозою ядерної війни
20:55
російська ППО, Севастополь, Крим
Партизани "Атеш" розсекретили систему ППО, яка захищає ключові обʼєкти у Севастополі
20:35
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Путін розширює перелік загроз - вносить зміни до ядерної доктрини РФ. Колонка Сергія Згурця
20:15
Футболка збірної України з 1000-м номером
"1000 днів боротьби і відваги": збірна України перед грою Ліги націй показала футболку з особливим номером
20:03
OPINION
Навіщо Путін змінив ядерну доктрину Росії
19:48
Оновлено
Ілюстративне фото
На Брянщині уражено арсенал РФ, ЗМІ повідомили про застосування ATACMS
19:34
Джорджія Мелоні
"Італія зробила інший вибір": премʼєрка Мелоні про дозвіл США Україні на використання ATACMS
19:11
Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен
Прем'єрка Данії анонсувала передачу Україні ще двох партій F-16
18:58
Володимир Зеленський
Президент підписав закон про запровадження е-посвідчення ветерана
18:47
Олександр Хижняк
Промоутер Усика запропонував олімпійському чемпіону Хижняку перейти у професіонали
18:44
Білий дім
США не змінюватимуть політику ядерного стримування у відповідь на нову доктрину РФ, - Білий дім
18:30
Ексклюзив
"Якщо це був ATACMS - це чудово": Defense Express про удар по ракетному арсеналу РФ на Брянщині
18:24
Ексклюзив
Дональд Трамп-молодший
"Трамп-молодший намагається бути ще більшим Трампом, ніж сам Трамп": політолог Несвітайлов
18:19
світло
Діятиме одна черга: Укренерго оприлюднило інформацію про відключення електроенергії 20 листопада
18:07
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас
У ЄС готові "взяти на себе тягар допомоги Україні", якщо США обмежать підтримку, - глава МЗС Польщі Сікорський
18:07
Україна Британія
Британія виділила €8,8 млн на закупівлю дронів для України
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV