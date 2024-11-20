Байден дозволив передачу протипіхотних мін Україні, - The Washington Post

Про це пише The Washington Post з посиланням на двох американських чиновників.

Видання зазначає, що це частина серії невідкладних дій, які адміністрація Байдена вживає, щоб допомогти Києву у боротьбі.

Доставка протипіхотних мін в Україну є потенційно суперечливою, адже понад 160 країн підписали міжнародну угоду, яка забороняє їх використання, зазначаючи, що невибіркова зброя може завдати серйозної шкоди цивільному населенню.

Адміністрація Байдена глибоко стурбована нападами Росії на лінію фронту в Україні протягом останніх тижнів і бачить нагальну потребу притупити прогрес, заявили чиновники. За словами офіційних осіб, Пентагон вважає, що надання мін є одним з найбільш корисних кроків, які адміністрація Байдена може зробити, щоб уповільнити атаку Росії.

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Один чиновник сказав, що тип протипіхотної міни є "нестійким", що означає, що міни самознищуються або втрачають заряд батареї, щоб зробити їх неактивними, зменшуючи небезпеку для цивільного населення. Чиновник зазначив, що українські політики зобов’язалися не розміщувати міни в густонаселених районах.

Натомість експерти з контролю над озброєннями заявили, що навіть нестійкі міни становлять загрозу для цивільних.

"Росія атакує українські лінії на сході хвилями військ, незважаючи на втрати, які вони зазнають. Тож українці, очевидно, зазнають збитків, і більше міст і міст ризикують впасти. Ці міни були зроблені спеціально для боротьби саме з цим. Коли вони використовуються разом з іншими боєприпасами, які ми вже надаємо Україні, мета полягає в тому, щоб вони сприяли більш ефективному захисту", — сказав один із чиновників.

За словами одного з чиновників, використання мін буде обмежено територією України, зосереджуючись, як очікується, на сході.