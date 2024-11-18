Зміна правил гри: чому Байден дозволив Україні удари ATACMS по РФ та коли очікувати результату. Пояснюємо

Попри це позитивне рішення, для України вечір 17 листопада та день 18 листопада ознаменувалися черговим терором росіян проти мирного населення. Удар по багатоповерхівці в Сумах забрав життя 11 людей та майже сотня зазнала поранень, також в Одесі подібна атака вбила 10 людей та скалічила десятки. Чи є це відповіддю Росії на нові можливості ЗСУ? Цілком можливо, адже росіяни неодноразово показували своїми діями, що життя цивільних їх мало цікавить, вони готові не задумуючись знищувати українців, щоб залякати і змусити робити так, як їм вигідно. Тому всі ці російські страшилки, що удари західними ракетами по території РФ спровокують Третю світову, на жаль, часто закінчуються однаково – смертями цивільних українців.

Поки Україна не завдавала ударів американськими далекобійними ракетами по цілях на території РФ, проте, швидше за все це, може статися вже цього тижня. Еспресо розповість, що передувало цьому рішенню та як воно може вплинути на ситуацію на фронті.

Зараз або ніколи: чому США так довго зволікали з наданням цього дозволу

Джо Байден і Володимир Зеленський, Фото: Getty Images

Якщо коротко відповідати – через "не бажання ескалації конфлікту", як це пояснювали в адміністрації Бадейна впродовж всього часу повномасштабної війни. У виданні CNN вдало зауважують, що Вашингтон працює за звичною схемою – місяцями відмовляє задовольнити запит України на отримання бажаної зброї, побоюючись, що це може призвести до ескалації, а тоді Київ голосно засуджує відмову, і саме, коли запит начебто стовідсотково заблокований, адміністрація Байдена його погоджує.

Так було щодо HIMARS, танків Abrams, F16 та й самих тактичних ракет ATACMS. Дозвіл використовувати ракети ATACMS адміністрація Байдена схвалила лиш восени минулого року. Вперше офіційно їх використали проти окупантів в Бердянську 17 жовтня 2023 року. Тобто вже рік українські сили застосовують різні версії ATACMS по позиціях росіян на тимчасово окупованих територіях України. Пентагон надав українцям ATACMS, які мають касетні боєприпаси та є ефективними проти піхоти, а також ракети з одним зарядом різної дальності (максимум – 300 км), які використовують для знищення ворожих об’єктів, наприклад, аеродромів.

Тож, чому США таки вирішили змінити думку? Адже цей пункт був у Плані перемоги президента Володимира Зеленського, який він особисто представив Джо Байдену понад місяць тому, однак той не відповів позитивно на запит.

Як відзначають офіційні особи Білого дому, вся справа в діях КНДР, яка відправила 10 тис. солдатів на допомогу режиму Путіна та може спрямувати ще 100 тисяч, якщо росіяни домовляться з північнокорейцями. Такі дії потребували якоїсь сильної відповіді, оскільки це новий виток для російсько-української війни, коли третя країна напряму залучається у конфлікт.

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Про це пишуть чи не всі західні ЗМІ. Наприклад, у BBC відзначили, що зміна політики адміністрації Байдена стала відповіддю на нещодавнє розгортання північнокорейських військ для підтримки Росії на Курщині. Те саме говорять у The New York Times, що Білий дім тим самим хоче підкреслити – ось наша відповідь на ескалацію з боку Москви через солдатів КНДР у Курській області. Тобто з позицій Байдена, такий крок, наче, чергова санкція, яку він наклав за дії Росії, яка порушує міжнародні правила.

Крім цього варто пам’ятати і про те, що вже 20 січня республіканець Дональд Трамп визначатиме політику США, а в нього, як відомо, чимало ідей про мирні способи врегулювання, вірніше, замороження війни.

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"Повернення Дональда Трампа в Білий дім викликає побоювання щодо майбутньої підтримки України з боку США, і президент Байден, очевидно, прагне зробити все можливе, щоб допомогти за той короткий час, що залишився на посаді. Зміцнення позицій України у військовому плані, могло б надати Україні важіль впливу на будь-яких мирних переговорах, які можуть бути в майбутньому", - відзначають британські журналісти BBC.

У The Washington Post пишуть, що РФ хоче повернути Курщину до цих можливих переговорів. Ба більше, аналітики кажуть, що Москва не почне жодних переговорів, доки не змусить піти з Курщини всіх українських солдатів.

"Президент Росії Володимир Путін не хоче, щоб Курськ використовувався як розмінна монета, а також не хоче, щоб його змусили відмовитися від української території, яку він захопив після вторгнення Росі", - відзначають у виданні.

Варто зауважити і цікавий момент щодо європейських ракет SCALP/Storm Shadow, які ще з весни 2023 року використовують ЗСУ.

Коли 17 листопада медіа почали писати, що американці дали дозвіл на застосування своїх далекобійних ракет по території РФ, французьке видання Le Figaro повідомило, що Франція та Велика Британія також дозволили застосовувати їхні далекобійні ракети SCALP/Storm Shadow по цілях у РФ. Але вже наступного дня Le Figaro змінило свою статтю, написавши, що ці країни й раніше начебто дозволяли удари по Росії, а не чекали на окреме рішення лиш після дозволу бити ATACMS.

Однак згодом міністр із європейських справ Франції Жан-Ноель Барро заявив Reuters, що дозвіл для України бити по території РФ французькими далекобійними ракетами "все ще залишається лише одним із варіантів і у позиції Парижа нічого не змінилось". Тобто європейці дотримуються в цьому плані політики стратегічної невизначеності, яку запропонував президент Франції Емманюель Макрон ще на початку цього року. Можливо є такий дозвіл, а можливо і нема.

Втримати Курщину до переговорів: як новий дозвіл допоможе Україні

Використання ATACMS по території РФ отримало й свої обмеження з боку Білого дому. Бо, як можна зрозуміти з причин надання дозволу, американці дали "зелене світло", щоб завдавати ударів ATACMS саме на Курщині й стримати росіян та північнокорейців, які зосередили великі ресурси, щоб витіснити ЗСУ з території Росії. Про це, зокрема, пишуть у The Washington Post.

"Один американський чиновник сказав, що цей крок частково спрямований на те, щоб утримати Пхеньян від надсилання додаткових військ. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин повинен розуміти, що початкове розгортання було "дорогою помилкою". Очікується, що початкові зусилля України будуть зосереджені на Курській області та навколо неї, хоча, за словами чиновника та іншої людини, знайомої з цим питанням, вони можуть розширитися", - пишуть у виданні.

Це ж підтверджують у CNN: за словами офіційних осіб, зброя наразі призначена "для використання переважно на Курщині".

"Маючи там величезне нагромадження військ, Росія намагається забрати Курськ зі столу як потенційну розмінну монету для українців у будь-яких майбутніх мирних переговорах, чого США не хочуть допустити. Ідея полягає в тому, щоб допомогти Україні якомога довше утримати Курськ", - відзначають у виданні.

Тому не варто очікувати, що цей дозвіл змінить хід війни, адже його основне призначення – насамперед допомогти втримати Курщину і змусити Кім Чен Ина утриматися від надсилання додаткових військ на допомогу Росії.

"Україна отримує обмежену кількість ATACMS. Тож навіть те, що Київ здатний завдати удару глибоко всередині Росії – не призведе до зміни на полі бою за одну ніч", - додають у CNN.

Якщо говорити про кількість ракет, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив в етері Еспресо, що Україна загалом отримала за рік часу, можливо, до декількох сотень ATACMS. Але треба врахувати, що вони не стоять на складах, а їх постійно використовують по позиціях противника на тимчасово окупованих територіях, тому точна кількість цих ракет, яка доступна Україні – це таємниця.

Важливо відзначити, що ЗСУ можуть стріляти ракетами ATACMS не лише по скупченню піхоти й техніки ворогів, але й різних військових об’єктах, зокрема аеродромах.

Ще у серпні Інститут вивчення війни нарахував, що загалом існує близько 250 російських військових об’єктів, включаючи 17 авіабаз, які знаходяться в зоні дії українських ATACMS. Раніше українці могли використовувати лише HIMARS, які оснащені ракетами GMLRS, що досягали лиш до 20 із цих військових об’єктів. Тепер же великі військові бази, станції зв'язку, логістичні центри, ремонтні майстерні, паливні склади, склади боєприпасів і постійні штаби – всі вони під прицілом ATACMS, які здатні завдати потужних прильотів.

Однак стосовно авіабаз є нюанс. Раніше у Пентагоні, коли пояснювали, чому не поспішають надавати дозволу бити ATACMS по російських аеродромах, неодноразово відзначали, що росіяни передислокували на дальні авіабази велику частину винищувачів, які стріляють КАБами по українській території. Тому навіть за умови, що ЗСУ матимуть дозвіл бити по аеродромах не лише Курщини, важко сказати, наскільки це допоможе зменшити кількість КАБів, яких щодня росіяни пускають десятками.

У Reuters пишуть, що за словами військових аналітиків, хоча цей дозвіл може допомогти Курській операції ЗСУ, він навряд чи змінить ситуацію в цілому.

"Рішення приймається пізно, і, як і інші рішення в цьому ключі, може бути занадто пізно, щоб суттєво змінити хід бойових дій. Удари на далекі відстані завжди були частиною головоломки, і в цій війні вони були надто обтяжені очікуваннями", — сказав старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман.

Перші українські удари можуть статися найближчими днями і, ймовірно, будуть здійснені за допомогою ракет ATACMS, які мають радіус дії до 300 км, повідомляє Reuters.

Представник центральноєвропейського оборонного відомства сказав виданню, що удари дадуть Києву більше шансів захиститися від повітряних атак, завдяки ударам по аеродромах, але не сприятимуть вирішальному повороту конфлікту на користь України.

Що кажуть політики про цей дозвіл

Запуск тактичної ракети MGM-140 ATACMS із системи M270, Фото: відкриті джерела

Росія традиційно повідомила, що такі дії США втягують світ у Третю світову. Бо за логікою росіян, Україна не може запускати ракети по цілях всередині Росії без прямої допомоги союзників по НАТО. У понеділок Кремль заявив, що будь-яке таке рішення означатиме, що Сполучені Штати безпосередньо втягнуті в конфлікт. Зокрема, прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав цей дозвіл "новим витоком напруженості, що знаменує новий рівень залученості Вашингтона в конфлікт в Україні".

У німецькому Der Spiegel підкреслили, що Росія "попередила про ескалацію" використання Україною американської зброї великої дальності. Перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров заявив, що рішення Байдена "може призвести до Третьої світової війни та призведе до швидкої реакції". А російська депутатка Марія Бутіна сказала, що дуже сподівається, що новообраний президент США Дональд Трамп скасує це рішення.

Представники команди Дональда Трампа також розкритикували Джо Байдена, адже вони хочуть змусити росіян та українців сісти за стіл переговорів. Наприклад, про це сказав Річард Гренелл, один із найближчих зовнішньополітичних радників Дональда Трампа. Також проти дозволу виступив й Ілон Маск, який в команді Трампа займає щораз важливіше місце. Тому складно сказати, чи цей дозвіл буде чинним і після 20 січня, коли Трамп офіційно стане президентом.

Угорщина вже звично виступила у дусі російської пропаганди. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто сказав, що "провоєнний мейнстрим зробив останню, відчайдушну атаку на нову реальність". "Ці сили, схоже, навіть не ухиляються від найгіршого: розширення війни в Україні до глобальних масштабів", – написав Сійярто.

Натомість президент Польщі Анджей Дуда назвав рішення Сполучених Штатів дозволити Україні удари вглиб РФ можливим "переломним моментом у війні"

"Росія чітко бачить, що Україна отримує сильну, рішучу підтримку, і що ця сильна і жорстка позиція Заходу щодо агресії проти суверенної і незалежної держави тут абсолютно непохитна і послідовна. Це дуже важливий, можливо, навіть переломний момент у цій війні", - підкреслив він.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс стримано заявив, що "поки що не відкриває шампанське", оскільки невідомо, скільки ракет було в українців і чи вистачить їх, щоб змінити ситуацію на полі бою.

Так само стримано відреагував і президент України Володимир Зеленський, заявивши, що "потрібні не слова, а ракети".

"Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але ударів завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть", - сказав у вечірньому зверненні в неділю Зеленський.

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