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Згурець проаналізував, чи Україна має достатньо далекобійних ракет

Ірена Моляр
18 листопада, 2024 понедiлок
10:16
Війна з Росією Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що в Україні загальна кількість ракет SCALP / Storm Shadow і ATACMS дорівнює кількості тих цілей, які рахувалися у РФ на глибині до 300 км

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Про це він розповів в етері Еспресо.

"Поки ми вимушені реагувати на медійні повідомлення щодо надання дозволу Україні бити далекобійними ракетами по території РФ. Було б добре, аби спочатку були дії, знищення ворожих об'єктів, а потім вже пояснення з української чи американської сторони. Щодо кількості переданих Україні далекобійних ракет SCALP / Storm Shadow, то це не розголошувалося. Так само не розголошувалася і кількість ракет ATACMS. Ми можемо припустити, що за весь період SCALP / Storm Shadow було передано, думаю, максимум до сотні ракет, це оптимістичні показники", - зауважив військовий експерт.

За його словами, якщо говорити про ATACMS, то може йтися, що було вже передано, можливо, до декількох сотень таких ракет.

"Коли ми говоримо, скільки можемо отримати ATACMS від США, то загалом ми рахували, що зараз у Сполучених Штатах може бути десь 2,5 тис. цих ракет в уламково-фугасному спорядженні й третина з них у касетному. Можемо сказати, що загальна кількість ракет і SCALP / Storm Shadow, і ATACMS дорівнює кількості тих цілей, які рахувалися на глибині РФ до 300 км. Інститут вивчення війни говорив про 250 різних цілей важливого значення, які вглиб 300 км можуть бути знищені з використанням цих далекобійних озброєнь. Слід розуміти, що використання таких ракет не повинно стати широким фронтом, а мають бути чітко сплановані операції для отримання переваг на певних ділянках фронту", - резюмував Сергій Згурець.

  • 17 листопада The New York Times, Reuters і Associated Press із посиланням на власні джерела інформували, що президент Сполучених Штатів Джо Байден дозволив Україні завдавати ударів по території Росії за допомогою американських далекобійних ракет.
  • Також у Le Figaro повідомили, що Велика Британія та Франція надали дозвіл Україні завдавати ударів углиб по території Росії за допомогою своїх ракет SCALP / Storm Shadow.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Сергій Згурець
США
зброя для України
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