Партизани допомогли знищити російський підрозділ БПЛА на Донеччині

Про це рух спротиву "Атеш" інформує у Telegram.

Близько 6 місяців тому проукраїнський агент підписав контракт з російською армією і був направлений один з навчальних центрів операторів БПЛА.

Після навчання агента "Атеш" розподілили в одну з бригад та направили у зону бойових дій на Донеччину. У результаті Сили оборони України отримали від нього низку оперативної інформації.

"У тому числі дані про розташування штабів та складів із боєприпасами. Якийсь час тому наш агент передав інформацію про плани наступу одного з підрозділів супротивника на Торецькому напрямку. Результат: 2-200-х, 3-300-х. Також повідомляємо, що більшість тих, кого видно, вже мертві", - написали партизани під медіаматеріалами.