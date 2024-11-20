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Головна Війна з Росією Для захисту Кримського мосту РФ перекидає ППО з Євпаторії, - "Атеш"

Для захисту Кримського мосту РФ перекидає ППО з Євпаторії, - "Атеш"

Дар'я Куркіна
20 листопада, 2024 середа
14:21
Війна з Росією

Російські окупанти перекидають системи ППО та військову техніку із Євпаторії з метою захисту Кримського мосту

Зміст

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

"Під час розвідки Євпаторійського району агент руху "Атеш" з'ясував, що окупанти перекинули військову техніку та системи ППО до Керчі для додаткового прикриття Кримського мосту. Це залишило авіаремонтний завод та прилеглий аеродром практично без охорони та техніки", - йдеться в матеріалі.

Зазначено, що росіяни залишили на території заводу лише фюзеляжі літаків та стару зенітну установку "ЗУ-23-2": її ймовірна мета - боротьба з дронами.

Партизани пояснюють, що раніше окупанти на цій території розміщували свою армійську авіацію, яку потім перемістили на інші військові аеродроми після українських ударів.

 

  • 19 листопада представники партизанського руху "Атеш" виявили російську систему "Панцир С-1", яка закриває ключові об'єкти у тимчасово окупованому Севастополі.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Крим
ППО
російська армія
окуповані території
окупанти
Кримський міст
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