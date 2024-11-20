Для захисту Кримського мосту РФ перекидає ППО з Євпаторії, - "Атеш"

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

"Під час розвідки Євпаторійського району агент руху "Атеш" з'ясував, що окупанти перекинули військову техніку та системи ППО до Керчі для додаткового прикриття Кримського мосту. Це залишило авіаремонтний завод та прилеглий аеродром практично без охорони та техніки", - йдеться в матеріалі.

Зазначено, що росіяни залишили на території заводу лише фюзеляжі літаків та стару зенітну установку "ЗУ-23-2": її ймовірна мета - боротьба з дронами.

Партизани пояснюють, що раніше окупанти на цій території розміщували свою армійську авіацію, яку потім перемістили на інші військові аеродроми після українських ударів.