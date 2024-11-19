Партизани "Атеш" розсекретили систему ППО, яка захищає ключові обʼєкти у Севастополі
Представники партизанського руху "Атеш" виявили російську систему "Панцир С-1", яка закриває ключові об'єкти у тимчасово окупованому Севастополі
Про це рух спротиву "Атеш" інформує у Telegram.
"Наші агенти провели розвідку Камишевої та Козачої бухти. У ході розвідки було виявлено точки спостереження та вогневі позиції для боротьби з БПЛА. Також поблизу школи водолазів Чорноморського флоту РФ виявлено систему ППО "Панцир С-1".
Ця система ППО окупантів захищає ключові обʼєкти Севастополя: нафтобазу, режимний об'єкт міноборони РФ для тренування бойових дельфінів, школу водолазів, тренувальну базу, склади з боєприпасами та логістичні склади 810-ї бригади морської піхоти, а також танковий полігон і аеродром.
"Аналізуючи важливість цих об'єктів, можна зробити висновки про стратегічне значення таких систем ППО. Виявлення та виведення їх з ладу можуть істотно змінити перебіг військових операцій", - пишуть партизани.
- У четвер, 14 листопада, стало відомо, що російські загарбники прагнуть повернути свої кораблі до тимчасово окупованого Севастополя.
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