Росіяни збираються повернути Чорноморський флот у Севастополь, - "Атеш"
У четвер, 14 листопада, стало відомо, що російські загарбники прагнуть повернути свої кораблі до тимчасово окупованого Севастополя
Про це інформує рух спротиву "Атеш".
"Агенти ведуть постійну розвідку в Севастополі, фіксуючи будівництво нових оборонних споруд від БЕКів, призначених для захисту бухт та збереження суден, що обслуговують Чорноморський флот Росії. Ці заходи вказують на прагнення окупантів повернути свої кораблі до ладу", - розповіли партизани.
За словами представників "Атеш", вони фіксують активність росіян на узбережжі Криму та оперативно інформують українських військових про всі деталі.
"Ми вже багато разів демонстрували ефективність взаємодії із Силами оборони України та впевнені, що незабаром усі залишки рашистських "корит" вирушать на дно", - йдеться у повідомленні.
- 20 жовтня окупаційний сенатор від Запорізької області Дмитро Рогозін визнав, що Чорноморський флот Росії був вимушений передислокуватися через постійні атаки українських безпілотників.
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