У РФ визнали, що передислокували Чорноморський флот Росії через постійні атаки українських дронів

Про це він заявив в інтерв'ю російському виданню mk.ru.

Рогозін пояснив, що кораблі Чорноморського флоту стали мішенями для українських безпілотних катерів, що й спонукало до зміни дислокації.

"Якщо ще раз повернутися до систем озброєння і до того, яких змін зазнали під час СВО способи бойового застосування, то показовий приклад - Чорноморський флот. Він був змушений змінити, по суті справи, свою прописку, через те що наші великі кораблі стали просто великими мішенями для безпілотних катерів противника", - заявив він.

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Це підтверджує інформацію, яка з'явилася восени 2023 року, про переміщення частини кораблів Чорноморського флоту з Севастополя до Новоросійська.