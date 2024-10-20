У РФ визнали, що передислокували Чорноморський флот Росії через постійні атаки українських дронів
Окупаційний сенатор від Запорізької області Дмитро Рогозін визнав, що Чорноморський флот Росії був вимушений передислокуватися через постійні атаки українських безпілотників
Про це він заявив в інтерв'ю російському виданню mk.ru.
Рогозін пояснив, що кораблі Чорноморського флоту стали мішенями для українських безпілотних катерів, що й спонукало до зміни дислокації.
"Якщо ще раз повернутися до систем озброєння і до того, яких змін зазнали під час СВО способи бойового застосування, то показовий приклад - Чорноморський флот. Він був змушений змінити, по суті справи, свою прописку, через те що наші великі кораблі стали просто великими мішенями для безпілотних катерів противника", - заявив він.
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Це підтверджує інформацію, яка з'явилася восени 2023 року, про переміщення частини кораблів Чорноморського флоту з Севастополя до Новоросійська.
- 15 вересня OSINT-аналітик HI Sutton повідомив, що Росія вивела Чорноморський флот із Новоросійська в очікуванні ударів далекобійними ракетами.
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