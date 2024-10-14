У ВМС ЗСУ вважають, що російський флот "фактично не може" вплинути на перебіг бойових дій в Україні
Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук висловив думку, що російський флот більше не може впливати на перебіг бойових дій в Україні
Про це він заявив в етері телемарафону.
"Більш професійно на це питання можуть відповісти колеги з розвідки. Я можу зазначити, що який би там не був ступінь готовності та кількість одиниць, – вплинути на перебіг бойових дій на нашому театрі це фактично не може", - сказав він.
За словами Плетенчука, ворог міг би перекинути деякі одиниці внутрішніми водами, проте не буде цього робити, оскільки "не може дати раду навіть тим одиницям, які в них залишаються в Чорноморському морі, який фактично паралізований в Азово-Чорноморському регіоні".
"Що стосується інших акваторій, як, наприклад, Середземномор’я, звідти сюди вони так само не можуть потрапити", - додав речник.
- 15 вересня повідомлялось, що Росія вивела Чорноморський флот із Новоросійська в очікуванні ударів далекобійними ракетами.
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