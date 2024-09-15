Чорноморський флот вивели з Новоросійська в очікуванні далекобійних ударів: що видно з супутника
Росія вивела Чорноморський флот із Новоросійська в очікуванні ударів далекобійними ракетами
Про це повідомив OSINT-аналитик HI Sutton в соцмережі X.
Він перший звернув увагу на супутниковий знімок, зроблений у суботу, 14 вересня 2024 року, об 11:37 за місцевим часом.
Читайте також: Удари по РФ західною зброєю: коли партнери можуть дати дозвіл та чим битиме Україна
"Можливо, це відповідь на загрозу з боку української авіації, а також новина про те, що ракети Storm Shadow можуть бути використані на території Росії. Сьогодні російські військово-морські сили, схоже, завершили евакуацію з Новоросійська", - написав військовий аналітик.
Читайте також: "Нехай вважають, що вони у безпеці": ВМС ЗСУ про базування російських ракетоносіїв у Новоросійську
Варто зазначити, що наприкінці 2023 року, після низки атак з боку України, російські окупанти перенесли кораблі Чорноморського флоту із тимчасово окупованого Севастополя саме до Новоросійська.
Наразі ж невідомо, куди саме вивели кораблі. Втім, за даними OSINT-аналітиків, імовірно, їх спрямували до Абхазії, де з минулого року Росія розбудовує базу ВМФ.
- Станом на ранок неділі, 15 вересня, російська окупаційна армія утримує в Чорному морі 16 кораблів, 7 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.11 Купівля 41.11Продаж 41.58
- EUR Купівля 45.45Продаж 46.11
- Актуальне
- Важливе