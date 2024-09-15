Чорноморський флот вивели з Новоросійська в очікуванні далекобійних ударів: що видно з супутника

Про це повідомив OSINT-аналитик HI Sutton в соцмережі X.

Він перший звернув увагу на супутниковий знімок, зроблений у суботу, 14 вересня 2024 року, об 11:37 за місцевим часом.

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"Можливо, це відповідь на загрозу з боку української авіації, а також новина про те, що ракети Storm Shadow можуть бути використані на території Росії. Сьогодні російські військово-морські сили, схоже, завершили евакуацію з Новоросійська", - написав військовий аналітик.

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Варто зазначити, що наприкінці 2023 року, після низки атак з боку України, російські окупанти перенесли кораблі Чорноморського флоту із тимчасово окупованого Севастополя саме до Новоросійська.

Наразі ж невідомо, куди саме вивели кораблі. Втім, за даними OSINT-аналітиків, імовірно, їх спрямували до Абхазії, де з минулого року Росія розбудовує базу ВМФ.