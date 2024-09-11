"Нехай вважають, що вони у безпеці": ВМС ЗСУ про базування російських ракетоносіїв у Новоросійську

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Ситуація з російськими ракетоносіями залишається досить тривалий час незмінною. І змінюватись ця ситуація навряд чи буде. Один із восьми ракетоносіїв перебуває в ремонті. Три з них є підводними ракетоносіями", - розповів Плетенчук.

За словами речника, в тимчасово окупованому Криму окупанти зосереджують лише кораблі забезпечення.

"Єдиним місцем, де вони можуть сьогодні більш-менш перебувати у безпеці, є пункт базування в Новоросійську. Це принаймні на їхню думку. Так само розглядається політичне питання щодо іншого пункту базування ракетоносіїв ЧФ РФ. Втім, ці інші місця базування не дозволять їм повною мірою зосереджувати власні потужності ракетоносіїв. Темрюк на Азові так само їм не підходить як пункт базування ракетоносіїв. З причини того, що наші засоби ураження дістають туди без жодних проблем. Тому, все, що їм залишається робити, це перетягувати весь свій корабельний склад ЧФ саме до Новоросійська. Так, у Криму залишається певна кількість кораблів, які займаються забезпеченням", - додав він.