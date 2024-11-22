У Маріуполі спрацювала ворожа ППО, у місті частково зникло електропостачання, - Андрющенко
У п'ятницю, 22 листопада, в окупованому Маріуполі Донецької області спрацювала російська протиповітряна оборона. Після цього в одному з районів міста зникло електропостачання
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, після вибухів у районі площі Свободи зникла електрика.
"Маріуполь. Над містом в небі сліди роботи ППО. В районі площі Свободи зникло електропостачання. Цікаво починається пʼятниця", - написав радник мера Маріуполя.
- У ніч на понеділок, 18 листопада, російські ППО нібито збили 59 українських безпілотників над територією п'яти областей РФ.
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