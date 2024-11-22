У Маріуполі спрацювала ворожа ППО, у місті частково зникло електропостачання, - Андрющенко

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, після вибухів у районі площі Свободи зникла електрика.

"Маріуполь. Над містом в небі сліди роботи ППО. В районі площі Свободи зникло електропостачання. Цікаво починається пʼятниця", - написав радник мера Маріуполя.