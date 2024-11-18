Міноборони РФ заявило про збиття 59 українських БПЛА над п'ятьма областями

Про це інформує міністерство оборони Російської Федерації.

"Протягом минулої ночі припинено спроби київського режиму здійснити терористичні атаки із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Так, у РФ стверджують, що російські засоби ППО нібито знищили 59 українських безпілотників: 2 з них - над територією Московської області, 45 - над територією Брянської області, 6 - над територією Курської області, 3 - над територією Бєлгородської області і 3 - над територією Тульської області.