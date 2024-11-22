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OPINION

Путін грає у Карибську кризу-2

Вадим Денисенко
22 листопада, 2024 п'ятниця
08:00
Погляд

Виступ Путіна із завуальованим ядерними погрозами. Що все це означає?

Зміст

1. Путін почав гру в Карибську кризу-2, і це головна гра його життя. Він завжди мріяв переграти цю кризу і взяти на слабо США, бо вважає, що саме тоді Хрущов міг зламати хід історії, і якби тоді не злякався, США були б зламані.

2. ⁠Він взагалі все робить виключно озираючись на США і в усьому апелює до США.

3. ⁠Він звужує собі поле для маневрів. Максимально піднявши ставки, вимагаючи (просячи), щоб Трамп йому подзвонив першим. Це взагалі, ідея-фікс, щоб йому подзвонили й почали з ним розмовляти. Сама по собі розмова для нього означатиме в його уяві, що його бояться. А це важливіше за домовленості. 

Бувши боягузом зроду він завжди отримує насолоду від страху супротивника.

4. ⁠Російські еліти перелякані й точно вже вважають, що треба щось із цим робити. Вони йому не пробачать цього переляку, хоч як би це дивно не звучало зараз. Він остаточно порушує всі договори. Але тепер він не просто робить їх біднішими, він робить їх співучасниками вбивства самих себе. А на колективний суїцид вони не готові. І це обов'язково мінятиме настрої еліт. Хоча й і з відтяжкою в часі. 

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5. ⁠Дуже цікаво, але Китай мовчить. Китай вважає, що це його шанс на переговори зі США. Взагалі, ядерний удар їм може бути вигідний, бо тоді США змушені будуть іти до них на переговори. Правда, тоді невідомим залишатиметься те, як і хто ззовні зіграє в зміну влади у РФ. Плюс зʼявиться фактор КНДР, хоча цей фактор Китай може відносно легко вирішити, задушивши Кіма  в обіймах.

6. ⁠В оточенні Путіна точно є група людей, якій вигідний ядерний удар, бо тоді, вони зможуть ізолювати Путіна в бункері. Думаю, цю групу очолює Кірієнко.

7. Вперше за ці три роки можу сказати, що зʼявляється загроза ядерного удару. Поки невелика, але вона є. І головна причина — зацікавленість групи людей  в оточенні Путіна, які підігріватимуть його амбіції, щоб потім його ізолювати та скинути. 

8. ⁠Головне питання тепер знову одне: ми є обʼєктами. І тут у нас, як і 24.02.22, є тільки одна гра — не злякатися, щоб стати субʼєктами. У 2022 році нам це вдалося. Вдасться і тепер.

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Китай
політика
Володимир Путін
ядерна зброя
Війна з Росією
США
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