Але цілили вони в голову людей на Заході. Це основна причина удару. Головна ціль. Налякати ще більше Маска і Ко ядерною війною. Щоб вони ще більше волали про те, що не можна допомагати Україні. Ще більше кричали про те, що Росія могутня і не можна її ображати.

І вони знаходять вдячну аудиторію. Навіть фондові ринки в ці дні реагують на оголошення повітряної тривоги в Києві, хоча останні два роки не звертали на це уваги, чи на повідомлення про вибухи у Кривому Розі, хоча більшість з інвесторів і спекулянтів взагалі не в курсі, де це місто.

До речі, це пояснює, чому Байден не приймав рішення про дозвіл ударів вглиб Росії до виборів. Бо американці розуміли, що Росія буде поводитись саме так, і що цю істерику залюбки підхоплять трампісти.

Читайте також: Ракетна атака по Дніпру: РФ могла вдарити міжконтинентальною балістичною ракетою "Рубіж" Але Трамп і так переміг. Проте Маск і Ко досі в памперсах і досі фанатіють від Путіна. І нам з цим жити. Із купою прихильників Путіна і чутливих до російської пропаганди людей, які тепер в США набагато ближче до влади, ніж були. І вони продовжують істерити. Лякаючи всіх невідворотністю ядерної війни. І що Путін, який під час ковіду так боявся за своє життя, що жив у бункері, і морочив голову Макрону своєю божевільною історією тільки з відстані 5 метрів, може пожертвувати власним життям, спаливши світ у ядерній війні.

Для цього був удар. Для цього зараз росіяни будуть усюди розповсюджувати відео, яке дійсно вражає і нагадує кадр із фантастичного кіно.

Для цього була і пресконференція Захарової. Де типу випадково, типу подзвонили й типу хотіли, щоб вона не коментувала цей удар. Щоб ще раз підкреслити цей факт і привернути увагу. Ще раз показати "кузькіну мать". Ще раз налякати. Читайте також: Якщо Москва застосує "ядерку", то отримає таку ж відповідь

Росія влаштовує шоу. Але, на жаль, у цього шоу багато вдячних глядачів. Росія змогла вже переконати західних глядачів у тому, що перемагає, не досягнувши жодних цілей під час постійного наступу протягом року, витративши безліч ресурсів і перенапруживши свою економіку. За фактом не досягнувши нічого, окрім медіаефекту. Але і цього їм може виявитись достатньо. Якщо вдячні глядачі будуть приймати рішення з огляду на непереможність росіян. Улюблена тема фанатів автократів. Улюблений сюжет російської пропаганди.