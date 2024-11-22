Шольц має намір балотуватися на другий термін від СДПН, - DW

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Лівоцентристські соціал-демократи (СДПН) підтвердили, що висунуть Шольца головним кандидатом на посаду канцлера на другий термін.

"Ми хочемо йти до наступної виборчої кампанії з Олафом Шольцем", - сказав співлідер партії Ларс Клінгбайл.

Таку заяву у партії зробили після того, як міністр оборони Борис Пісторіус, який наразі вважається найпопулярнішим політиком Німеччини, повідомив керівництву СДПН, що він не балотуватиметься на пост канцлера від партії.

"Це виключно моє особисте рішення", - сказав Пісторіус, закликавши колег покласти край внутрішнім розбіжностям щодо того, хто має очолити СДПН на позачергових виборах, призначених після розвалу нинішнього коаліційного уряду на початку листопада.

Вихваляючи Шольца за те, що він провів складну коаліцію через те, що він назвав, можливо, найбільшою кризою останніх десятиліть, Пісторіус сказав: "Олаф Шольц — сильний канцлер і правильний кандидат на пост канцлера. Олаф Шольц виступає за розум і розсудливість".

У коментарі ZDF Пісторіус наполягав на тому, що "інші барометри важливіші", оскільки рейтинги опитувань "також швидкоплинні і не обов’язково перетворюються на голоси в бюлетенях".

На думку німецького міністра оборони, позбавлення чинного канцлера кандидатури було б "поганим сигналом у ці часи як вдома, так і за кордоном".

Співголова СДПН Саскія Ескен привітала відкликання Пісторіуса, назвавши це рішення "самовпевненим і величезним проявом солідарності з СДПН і канцлером Шольцем".

Згідно з останніми опитуваннями, лівоцентристська партія набирає лише 14-16%, значно поступаючись консервативним християнським демократам (ХДС) та їх кандидату в канцлери Фрідріху Мерцу (32-24%), але також поступаючись ультраправій Альтернативі для Німеччини (AfD) на 18-19%.