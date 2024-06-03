Понад 14 тис. українців у 124 країнах світу оновили свої військові дані через Резерв+
У неділю, 2 червня, речник Міністерства України Дмитро Лазуткін заявив, що понад 14 тисяч українських чоловіків за кордоном у 124 країнах оновили свої облікові дані за допомогою програми Резерв+
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
За даними Міноборони, станом на кінець травня за допомогою програми Резерв+ понад 14 тисяч чоловіків призовного віку, які перебувають за кордоном, оновили свої дані.
"Серед країн-лідерів: Польща, Німеччина, Канада, Чехія, США, Велика Британія, Іспанія, Литва, Нідерланди та Словаччина", - зазначив Лазуткін.
Водночас в Україні близько 1,5 млн військовозобов'язаних успішно оновили свої дані у ЦНАП, ТЦК так СП та за допомогою мобільного застосунку Резерв+, який залишається лідером за кількістю оновлень.
У Міноборони нагадали, що з 18 червня у Резерв+ з'явиться QR-код і електронний кабінет стане повноцінним аналогом паперовому військово обліковому документу.
- 31 травня у Міноборони заявили, що 4% військовозобов’язаних українців, які оновили дані про себе через додаток "Резерв+", мають статус "у розшуку".
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