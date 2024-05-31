Міноборони повідомило, скільки відсотків людей в "Резерв+" мають статус "у розшуку"

Про це йдеться в відповіді Міністерства оборони на запит УП.

Зазначається, що відомство виправило помилки у реєстрі "Оберіг", тож частина військовозобов’язаних, які мали безпідставний статус "у розшуку", втратять його.

"Якщо статус "у розшуку" не зник, то для з’ясування причин наявності цього статусу військовозобов’язаний має з’явитися до ТЦК та СП, у якому він стоїть на обліку", - йдеться у документі.

Також там йдеться, що станом на вечір 29 травня у застосунку "Резерв+"авторизувалися більше 2 млн разів, оновили свої дані більше 1.225 млн людей.

Найактивніше оновлюють дані в Києві, Київській області, Львівській та Одеській. Найменше - у Сумській, Луганській та Донецькій областях. За кордоном дані оновили вже понад 16 тисяч військовозобов’язаних.