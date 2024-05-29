Міноборони: 710 тис. українців зняли з безпідставного "розшуку" завдяки застосунку "Резерв+"

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.



"Застосунок Резерв+ звернув нашу увагу на прогалини у реєстрі Оберіг. Одна з них — добре відомий вам статус «в розшуку», який безпідставно відображався у 710 000 громадян. Уявіть собі, цей статус без юридичних підстав мала така ж кількість наших громадян, яка може зрівнятись з населенням Львова до повномасштабного вторгнення", - написала посадовиця.



Черногоренко пояснила, що громадяни мали такий статус, якщо порушували правила військового обліку - наприклад, ігнорували повістки, ТЦК зверталось до Національної поліції. Проте, за її словами, фактично кількість таких звернень становить близько 25%.

Посадовиця підкреслила, що згідно із законодавством такий "розшук" мав свої терміни, адже до 19 травня адміністративне стягнення могло бути накладене не пізніше двох місяців з дня порушення правил військового обліку. Зараз цей термін - 3 місяці з дня виявлення, але не пізніше одного року з дня вчинення.

Так, статус "у розшуку" безпідставно отримали багато військовослужбовців, дані яких не були оцифровані своєчасно.

"На жаль, в державних реєстрах дійсно багато помилок внаслідок людського фактора. А без "Резерв+" виправити їх було б майже неможливо", - зазначила посадовиця.

У відомості порадили повторно авторизуватись у застосунку, щоб побачити свій оновлений статус. При цьому у разі зняття з "розшуку" до ТЦК звертатись не потрібно.