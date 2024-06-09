У "Резерв+" з’явиться QR-код: для чого він потрібен і коли чекати
Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін заявив, що 18 червня у мобільному застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" з'явиться QR-код
Про це він розповів у дайджесті Міноборони.
"Це остаточно прирівняє інформацію з електронного реєстру "Оберіг" до паперового військово-облікового документа", - зазначив Лазуткін.
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Речник Міноборони також нагадав, що вже близько 1,6 млн військовозобов'язаних, призовників та резервістів, оновили військово-облікові дані в межах набуття чинності закону про мобілізацію. Зокрема, серед них понад 200 тисяч - жінки.
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