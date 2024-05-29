"Резерв+" має стати повністю електронним ТЦК, - Черногоренко

Про це розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в етері телеканалу "Еспресо".

"У найближчі кілька місяців ми реалізуємо функціонал, який надасть можливість, не роблячи фізичний візит до ТЦК та СП, виправити свої дані через електронні запити в інші реєстри. Базовою системою для резерву є реєстр "Оберіг", який має зараз електронні інтеграції з нашими основними сімома реєстрами державного рівня. Ми можемо розмістити функціонал у "Резерв+", який надасть можливість робити запит на працівників ТЦК та СП без фізичного візиту, йдеться про електронний запит в інший реєстр. Це буде прирівнюватися до того, як громадянин приносить своє свідоцтво чи інший документ прямо в ТЦК та СП. Найближчим часом ми реалізуємо цей функціонал і приберемо абсолютно всі візити. "Резерв+" має стати електронним ТЦК повністю. Ми до цього прагнемо, рухаємося і ми це зробимо", - повідомила вона.

Зобов'язання з оновлення, активізації даних українських громадян повністю закритий функціоналом "Резерв+", каже Черногоренко.

"Найважливіший запит, виходячи з прийнятого мобілізаційного закону, був наступним: "Потрібен функціонал, щоб абсолютно всі військовозобов'язані резервісти і призовники встигли оновити свої дані, зокрема електронну пошту, телефон і фактичне місця проживання за 60 днів". Для цього і був запущений функціонал резерву, функціонал в ЦНАПах і можливість зробити це в ТЦК та СП. Міністерство оборони завжди комунікувало, що "Резерв+" слугує для здійснення саме цієї функціональності - виконати норму закону щодо оновлення своїх даних за 60 днів", - пояснила вона.

Однак, розуміючи шалений попит і те, як швидко громадяни зробили "Резерв+" частиною свого повсякденного життя, було прийняте рішення: "Ми вирішили додати QR-код, розмістити там електронний військовий обліковий документ. Ми прийняли рішення, що будемо системно виправляти помилки, скажімо, на державному рівні, наприклад щодо зняття неактуального статусу розшуку. Також ми зараз здійснюємо необхідні дії, щоб завантажити всі бронювання. Вони мають бути відображені коректно", - розповіла Черногоренко.