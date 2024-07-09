Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна освіта Уряд вдосконалив військовий облік абітурієнтів віком до 25 років: деталі

Уряд вдосконалив військовий облік абітурієнтів віком до 25 років: деталі

9 липня, 2024 вiвторок
19:35
освіта ЗСУ, мобілізація

Кабмін на засіданні 9 липня ухвалив постанову, якою вдосконалив військовий облік осіб до 25 років, які вступають до вищих навчальних закладів України

Зміст

Про це повідомила пресслужба уряду.

Зазначається, що нововведення стосуються українців віком до 25 років, які перебувають на тимчасово окупованих  територіях або виїхали за кордон із ТОТ або з територій активних бойових дій.

"Зарахування таких громадян на навчання до українських закладів вищої освіти здійснюватиметься з відтермінуванням взяття їх на військовий облік (до закінчення періоду воєнного стану)", - йдеться у повідомленні.

Вказується, що необхідність таких змін пов’язана з тим, що такі особи об’єктивно не можуть прибути до ТЦК для взяття їх на військовий облік.

Нагадаємо, що на військовий облік мають ставати призовники від 16 років (у рік досягнення 17-річного віку).

Теги:
Новини
Суспільство
Кабмін
мобілізація
Війна з Росією
Воєнний стан
Читайте також:
НАТО, Єнс Столтенберг
8 липня, 2024 понедiлок
"Столтенберг ніколи не хотів миру. Він хоче більше відмивання грошей НАТО": фейки світових ЗМІ за 8 липня
Дівчинка з Рівного отримала поранення ока унаслідок атаки РФ по київському Охматдиту
9 липня, 2024 вiвторок
Волонтерка Терехова заявила, що після обстрілу до Охматдиту принесли отруєну воду. Поліція веде слідчі дії
Путін
6 липня, 2024 субота
Ультиматум Путіна орієнтований відразу на три аудиторії, - політолог Морозов
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.54
    Купівля 40.54
    Продаж 41.06
  • EUR
    Купівля 43.82
    Продаж 44.58
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
9 липня
20:53
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Нові подробиці про ракетний удар по Охматдиту та інших об'єктах в Україні. Колонка Сергія Згурця
20:51
РФ завдала авіаударів по селищу на Харківщині: 2 людини загинули, 4 постраждали
20:47
Василь Ломаченко
"Моя мрія - битись з ідолом": непереможний мексиканець кинув виклик Ломаченку
20:40
Ексклюзив
ракетна атака на Охматдит
Я була в воротах Охматдиту, бачила цей прильот: волонтерка Солошенко про ракетний удар РФ по дитячій лікарні
20:38
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
У російському полоні перебувають понад 14 тис. цивільних українців, - Лубінець
20:34
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
"Я не витримав": Лубінець зізнався, що після удару по Охматдиту написав емоційну SMS уповноваженій з прав людини РФ
20:05
Оновлено
Сергій Кислиця
РФ намагалася заблокувати участь України в засіданні Радбезу ООН щодо удару по Охматдиту
20:04
OPINION
Олексій Панич
Булгаков і Російська імперія
19:52
Андрій Шевченко і Андреа Мальдера
Збірну України з футболу може посилити експомічник Шевченка
19:51
Кіліан Мбаппе, збірна Франції, Євро-2024
Іспанія - Франція: онлайн-трансляція півфіналу Євро-2024
19:36
НАТО, Єнс Столтенберг
Головний провідник агресії РФ проти України: Столтенберг розповів, що НАТО напрацьовуватиме стратегію щодо Китаю
19:10
ракетна атака на Охматдит
Китай відреагував на удар РФ по Охматдиту: "Сторони мають припинити вогонь"
19:00
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський прибув на Саміт НАТО у Вашингтон
19:00
Огляд
В обхід санкцій, у пошуку несправжньої Європи, разом до смерті - 5 книг про інакші погляди на світ
18:55
Карім Адеємі, Боруссія Дортмунд, Бундесліга
Фіналіст ЛЧ може стати конкурентом Мудрика в "Челсі", - ЗМІ
18:47
відключення електроенергії
Дві та три черги: в Укренерго повідомили, як вимикатимуть світло 10 липня
18:39
Росіяни атакували Вільнянськ 8 липня 2024 року
Росіяни ввечері 8 липня поцілили по підприємству у Запорізькій області: є поранені
18:26
Еммануель Макрон
Макрон назвав 2 країни НАТО, які проти членства України в Альянсі
18:07
МАГАТЕ
Україна просить скликати екстрене засідання МАГАТЕ через атаку РФ на Охматдит
18:07
обстріл
Армія РФ обстріляла з артилерії село на Херсонщині: загинув чоловік
18:06
Денис Шмигаль і Роберт Фіцо
Шмигаль провів переговори зі словацьким премʼєром Фіцо. Деталі
18:06
OPINION
Ольга Лень
Охматдит: чому важливо демонструвати не тільки жах, але й згуртованість
18:03
Дівчинка з Рівного отримала поранення ока унаслідок атаки РФ по київському Охматдиту
У МОЗ розповіли, які країни готові прийняти дітей з Охматдиту на лікування
17:52
Бартол Франьїч
"Шахтар" оголосив про трансфер футболіста з топ-чемпіонату
17:47
Оновлено
Обстріл Києва 08.07.2024
Масована атака РФ по Києву 8 липня: кількість загиблих зросла до 33
17:47
Віктор Орбан
Орбан назвав атаку на Київ 8 липня огидною та закликав скерувати Росію та Україну до мирних переговорів
17:42
Перед самітом НАТО представники 60 світових університетів підписали листа із закликом не запрошувати Україну до Альянсу
17:39
На Донеччині повідомили по підозру військовому та директору благодійного фонду, які переправляли чоловіків за кордон
17:28
Ексклюзив
ракетна атака на Охматдит
Ціллю ракетної атаки РФ міг бути центральний корпус Охматдиту, - Defense Express
17:23
РФ ударила по багатоповерхівці в Краматорську: серед поранених 6-річна дитина
17:06
Газпром
Болгарія подала позов проти Газпрому, аби відсудити €400 млн
17:05
Ніколас Кейдж
Ніколас Кейдж, який знявся у 120 фільмах, назвав свою улюблену роль
17:05
ЗСУ
У США переконані, що РФ не здійснить проривів в Україні найближчими місяцями, - NYT
17:04
на фото новий полегшений бронежилет
Міноборони завершує тестування нової полегшеної моделі бронежилета: характеристики
16:47
Збройні Сили України
З початку доби на фронті відбулося 81 боєзіткнення, третину всіх атак росіяни здійснили на Покровському напрямку
16:46
кабмін
Уряд схвалив законопроєкт про кешбек за українські товари
16:36
Оновлено
United24 та monobank відкрили збір на допомогу Охматдиту: за 22 години зібрали 250 млн грн
16:36
Колаборанта, який здійснював репресії проти українців у Балаклії, засудили до 13 років
16:31
Путін 3 линя прибув до Астани
"Росія не цілиться у цивільне населення": фейки та маніпуляції іноземних ЗМІ за 9 липня
16:26
поле, пшениця, зерно
Врожайність пшениці та ячменю цьогоріч може знизитися: Мінагрополітики назвало причину
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV