Уряд вдосконалив військовий облік абітурієнтів віком до 25 років: деталі
Кабмін на засіданні 9 липня ухвалив постанову, якою вдосконалив військовий облік осіб до 25 років, які вступають до вищих навчальних закладів України
Про це повідомила пресслужба уряду.
Зазначається, що нововведення стосуються українців віком до 25 років, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або виїхали за кордон із ТОТ або з територій активних бойових дій.
"Зарахування таких громадян на навчання до українських закладів вищої освіти здійснюватиметься з відтермінуванням взяття їх на військовий облік (до закінчення періоду воєнного стану)", - йдеться у повідомленні.
Вказується, що необхідність таких змін пов’язана з тим, що такі особи об’єктивно не можуть прибути до ТЦК для взяття їх на військовий облік.
Нагадаємо, що на військовий облік мають ставати призовники від 16 років (у рік досягнення 17-річного віку).
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- Наприкінці червня член оборонного комітету ВР, нардеп від "Слуги Народу" Федір Веніславський заявив, що ні в парламенті, ні в Міноборони, ні в ОП подальше зниження призовного віку не обговорюють.
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