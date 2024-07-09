Уряд вдосконалив військовий облік абітурієнтів віком до 25 років: деталі

Про це повідомила пресслужба уряду.

Зазначається, що нововведення стосуються українців віком до 25 років, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або виїхали за кордон із ТОТ або з територій активних бойових дій.

"Зарахування таких громадян на навчання до українських закладів вищої освіти здійснюватиметься з відтермінуванням взяття їх на військовий облік (до закінчення періоду воєнного стану)", - йдеться у повідомленні.

Вказується, що необхідність таких змін пов’язана з тим, що такі особи об’єктивно не можуть прибути до ТЦК для взяття їх на військовий облік.

Нагадаємо, що на військовий облік мають ставати призовники від 16 років (у рік досягнення 17-річного віку).