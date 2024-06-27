Нардеп Веніславський пояснив, чому влада не обговорює зниження призовного віку українців

Про це він сказав у інтерв'ю LIGA.net.

За словами нардепа, середній вік бійців Збройних Сил України становить 30–50 років.

Веніславський погоджується з тим, що молоді люди перебувають у кращій фізичній формі та мають вищу здатність пристосовуватися до поточних умов. Водночас, на його думку, ці люди є майбутнім нації. На уточнювальне запитання журналіста про те, чи йдеться про збереження генофонду, нардеп відповів ствердно.

Політик наголосив, що зниження мобілізаційного віку не обговорюється ні у Верховній Раді, ні в Міноборони, ні в Офісі президента.

"Я думаю, тут треба шукати якісь асиметричні рішення. Багато молодих людей віком від 20 до 25 років мають уміння й навички, що дозволяють їм дистанційно розв'язувати питання, які наблизять нашу перемогу. Я маю на увазі дистанційне управління роботизованими системами та кібербезпеку", – резюмував Веніславський.