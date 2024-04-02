Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який зменшує призовний вік у державі з 27 років до 25
Про це йдеться в картці закону на сайті Верховної Ради.
Відповідний законопроєкт український парламент підтримав у травні 2023 року. Відтепер, відповідно до підписаного президентом закону, мобілізаційний вік в Україні становить 25 років.
- 1 березня повідомлялося, що майже половина чоловіків призовного віку не готові мобілізуватися — 48,1%. Натомість 35% чоловіків готові долучитися до війська.
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