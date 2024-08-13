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У РФ можуть оголосити нову хвилю мобілізації, аби компенсувати втрати на фронті, - Bloomberg

Дар'я Куркіна
13 серпня, 2024 вiвторок
21:16
Війна з Росією мобілізація рф

У російській армії фіксується дефіцит солдатів на тлі найвищих втрат із початку повномасштабного вторгнення в Україну. Через це влада РФ може оголосити нову хвилю мобілізації

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Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, близькі до міноборони РФ і Кремля.

Зазначено, що призовні квоти в російських областях не виконуються приблизно на третину, а ситуація із втратами на фронті може спонукати до розгляду можливості нової хвилі мобілізації.

За словами співрозмовників інформаційного агентсва, влада РФ може подати ймовірну мобілізацію як ротацію для відпочинку прифронтових військ. На думку джерела, нову хвилю Кремль може оголосити наприкінці 2024 року.

Bloomberg зауважує, події у Курській області РФ "підкреслили виклики, що стоять перед Кремлем з глибокою війною на третій рік".

"Неспроможність Росії відбити українську атаку і відновити контроль над своїм кордоном виявила брак оборонних резервів. Москва має сотні тисяч військових на лінії фронту на сході та півдні України, де вона стикається зі збільшенням втрат, а бойові дії здебільшого заходять у глухий кут", - додають у матеріалі.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто Збройні сили України намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". 

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

8 серпня у росгвардії заявили, що вжили додаткових заходів безпеки на Курській АЕС задля убезпечення "особливо важливого об'єкта".

The Washington Post написав, що Україна взяла під контроль газорозподільчу станцію в Суджі Курської області. До цього росіяни стверджували, що ЗСУ зайняли кілька прикордонних сіл і частину міста Суджа. Аналітичний центр VoxCheck разом із "Суспільним" підтвердили знищення колони російської техніки в селі Октябрьське Рильського району Курської області РФ.

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що дії в Курській області РФ "відповідають політиці США" та жодним чином не спричиняють ескалацію.

У пʼятницю, 9 серпня, стало відомо, що терористи з ПВК Вагнера мають намір воювати за Росію в Курській області.

10 серпня президент України Володимир Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня в Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції

11 серпня партизанський рух "Атеш" повідомив про перекидання російської 810-ї бригади з Покровського напрямку (Донеччина) на Курщину. Перед цим згадана бригада окупантів діяла на Херсонщині.

12 серпня т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов відзвітував Путіну, що ЗСУ взяли під контроль 28 населених пунктів на Курщині. Натомість за підрахунками DeepState їхня кількість становить 44.

У Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна не прагне забирати територію Курської області Росії, метою операції ЗСУ є захист життів українців.

Теги:
Світ
Україна
Росія
російська армія
мобілізація
окупанти
втрати окупантів
Курськ
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