У МЗС наголосили, що Україна не зацікавлена забирати територію Курщини, й назвали мету операції

Про це на брифінгу сказав речник МЗС Георгій Тихий, передає Суспільне.

“Україна не зацікавлена тому, щоб забрати територію Курської області, але ми хочемо захистити життя своїх людей", - пояснив речник.

Він нагадав, що росіяни обстрілюють територію України, зокрема Сумщину, з Курської області. Від початку літа було зафіксовано понад дві тисячі ударів з РЗВ, ствольної артилерії, мінометів, дронів, керованих авіабомб та ракет.

За словами Тихого, оскільки Україна не має можливості завдавати далекобійних ударів по території РФ, існує потреба звільняти прикордонні території від російських військових, які завдають ударів по Україні, за допомогою ЗСУ. Разом з тим, операція на Курщині допомагає фронту, бо завдяки їй Росія не має можливості перекидати додаткові підрозділи на Донеччину та має ускладнену логістику.

Речник вказав, що Україна "досягає відповідних цілей у Курській області та буде продовжувати це робити". Наразі вже є інформація, що Москва занепокоєна тим, що операція відбувається без порушень гуманітарного права, які б росіяни хотіли використовувати у своїй пропаганді. Відповідно, є підозри, що окупанти можуть вдатися до провокацій та операцій під чужим прапором.

"Ціллю Сил оборони України є лише військові сили і військові контингенти. Це дуже важливо. І мета цієї операції – це збереження життів наших дітей, захист території України від російських ударів", - наголосив Тихий.

Він додав, що РФ принесла війну на територію України, тому справедливо, що вона повернеться на територію Росії. Тож чим швидше росіяни погодяться на справедливий мир, тим швидше припиняться рейди на територію РФ.

"А поки Путін цю війну продовжує, він буде отримувати від України такі відповіді. Це абсолютно легітимні дії України, зокрема в рамках реалізації права на самозахист", - підсумував Тихий.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто Збройні Сили України намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області.

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

8 серпня у росгвардії заявили, що вжили додаткових заходів безпеки на Курській АЕС задля убезпечення "особливо важливого об'єкта".

The Washington Post написав, що Україна взяла під контроль газорозподільчу станцію в Суджі Курської області. До цього росіяни стверджували, що ЗСУ зайняли кілька прикордонних сіл і частину міста Суджа. Аналітичний центр VoxCheck разом із "Суспільним" підтвердили знищення колони російської техніки в селі Октябрьське Рильського району Курської області РФ.

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що дії в Курській області РФ "відповідають політиці США" та жодним чином не спричиняють ескалацію.

У пʼятницю, 9 серпня, стало відомо, що терористи з ПВК Вагнера мають намір воювати за Росію в Курській області.

10 серпня президент України Володимир Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня у Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції

11 серпня партизанський рух "Атеш" повідомив про перекидання російської 810-ї бригади з Покровського напрямку (Донеччина) на Курщину. Перед цим згадана бригада окупантів діяла на Херсонщині.

12 серпня тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Курської області Олексій Смирнов відзвітував Путіну, що ЗСУ взяли під контроль 28 населених пунктів на Курщині. Натомість за підрахунками DeepState, їхня кількість становить 44.