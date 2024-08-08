У Росгвардії заявили, що посилили заходи безпеки на Курській АЕС

Про це повідомили у телеграм-каналі Росгвардії.

"У межах убезпечення особливо важливого об'єкта, що охороняється, підрозділи Росгвардії вжили додаткових заходів для захисту Курської атомної електростанції" - йдеться у повідомленні.

Там додали, що також Росгвардія спільно з міноборони РФ "наростили сили і засоби для ефективного вирішення завдань по боротьбі з диверсійно-розвідувальними групами ЗСУ в Курській і Бєлгородській областях".

Що відомо про Курську АЕС

Російські ЗМІ повідомляли, що працівники Курської атомної електростанції побоюються, що керівництво АЕС не підготувалось на випадок можливої атаки ЗСУ.

За інформацією джерел, серед співробітників росгвардії, які охороняють Курську АЕС, залишилися одні жінки.

У працівників Курської АЕС немає жодних інструкцій на випадок наземної атаки. А вночі 7 серпня місто Курчатов, у якому розташований обʼєкт, буцімто потрапило під атаку БПЛА.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, що Збройні сили України нібито намагалися прорвати російський кордон, але цьому начебто змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію".

У Головному управлінні розвідки відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. Втім, NV, посилаючись на власне джерело в ГУР, пише, що до подій на Курщині "точно не залучені бійці Російського добровольчого корпусу (РДК), які воюють у складі ЗСУ".

В Інституту вивчення війни 7 серпня зазначили, що у російського міністерства оборони, виконувача обов'язків губернатора Курської області Олексія Смирнова та деяких пропагандистів різняться версії щодо подій у Курській області.

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію у Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". У цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".