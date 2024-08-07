"У керівництва Курської АЕС немає плану на випадок можливої атаки ЗСУ", - росЗМІ

Про це пише російське видання "Важные истории".

За інформацією джерел, серед співробітників росгвардії, які охороняють Курську АЕС, залишилися одні жінки.

"Панцирі" переїхали ближче до станції. Увесь час відстрілюються. Охорона станції, зазвичай, прапорщики росгвардії. Зараз сидять одні жінки, мабуть, чоловіків вони всіх зібрали, відправили туди (на війну проти України - ред)", - розповів працівник атомної електростанції.

У працівників Курської АЕС немає жодних інструкцій на випадок наземної атаки. Вночі місто Курчатов, у якому розташований обʼєкт, буцімто потрапило під атаку БПЛА.

"У червні з приводу ракетних небезпек ставили їм запитання: сховищ немає, куди подітися? Вони сказали, що треба ховатися, але не сказали, куди. Я так розумію, вони взагалі не розглядають таке питання [наземної ​​атаки]. Говорять, що ми захищені, нас захищають наші війська", - сказав анонімний працівник.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, що Збройні сили України нібито намагалися прорвати російський кордон, але цьому начебто змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію".

У Головному управлінні розвідки відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. Втім, NV, посилаючись на власне джерело в ГУР, пише, що до подій на Курщині "точно не залучені бійці Російського добровольчого корпусу (РДК), які воюють у складі ЗСУ".

В Інституту вивчення війни 7 серпня зазначили, що у російського міністерства оборони, виконувача обов'язків губернатора Курської області Олексія Смирнова та деяких пропагандистів різняться версії щодо подій у Курській області.

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію у Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". У цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".