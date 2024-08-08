Україна контролює газорозподільчу станцію в Суджі в Курській області, - WP

Про це пише The Washington Post.

За словами радника президента України Володимира Зеленського, який на умовах анонімності розмовляв з виданням, українські військові взяли під контроль газорозподільчу станцію в Суджі, на відстані близько 8 км від українсько-російського кордону.

Також зазначено, що на тлі цих подій РФ посилила охорону Курської АЕС.

Водночас WP додає, що бойові дії в Курській області РФ тривають третій день поспіль і, за словами російських військових, Україна зайняла частину Суджі та декілька прикордонних сіл.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, що Збройні сили України нібито намагалися прорвати російський кордон, але цьому начебто змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію".

У Головному управлінні розвідки відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. Втім, NV, посилаючись на власне джерело в ГУР, пише, що до подій на Курщині "точно не залучені бійці Російського добровольчого корпусу (РДК), які воюють у складі ЗСУ".

В Інституту вивчення війни 7 серпня зазначили, що у російського міністерства оборони, виконувача обов'язків губернатора Курської області Олексія Смирнова та деяких пропагандистів різняться версії щодо подій у Курській області.

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію у Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". У цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

8 серпня у Росгвардії заявили, що вжили додаткових заходів безпеки на Курській АЕС задля убезпечення "особливо важливого об'єкта".