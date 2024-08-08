Україна контролює газорозподільчу станцію в Суджі в Курській області, - WP
Україна взяла під контроль газорозподільчу станцію в Суджі, що в Курській області. Наразі росіяни стверджували, що ЗСУ зайняли кілька прикордонних сіл та частину міста Суджа
Про це пише The Washington Post.
За словами радника президента України Володимира Зеленського, який на умовах анонімності розмовляв з виданням, українські військові взяли під контроль газорозподільчу станцію в Суджі, на відстані близько 8 км від українсько-російського кордону.
Також зазначено, що на тлі цих подій РФ посилила охорону Курської АЕС.
Водночас WP додає, що бойові дії в Курській області РФ тривають третій день поспіль і, за словами російських військових, Україна зайняла частину Суджі та декілька прикордонних сіл.
Що відомо про події в Курській області
У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, що Збройні сили України нібито намагалися прорвати російський кордон, але цьому начебто змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію".
У Головному управлінні розвідки відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. Втім, NV, посилаючись на власне джерело в ГУР, пише, що до подій на Курщині "точно не залучені бійці Російського добровольчого корпусу (РДК), які воюють у складі ЗСУ".
В Інституту вивчення війни 7 серпня зазначили, що у російського міністерства оборони, виконувача обов'язків губернатора Курської області Олексія Смирнова та деяких пропагандистів різняться версії щодо подій у Курській області.
7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію у Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". У цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".
8 серпня у Росгвардії заявили, що вжили додаткових заходів безпеки на Курській АЕС задля убезпечення "особливо важливого об'єкта".
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